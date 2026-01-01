Hősi énekek előtt – Vincze András jegyzete

Ezzel csak azt szeretném érzékeltetni, hogy Varga Barnabás egészen különleges, általunk talán nem is érzékelhető futballdimenzióba lép, ha szerződteti az AEK. Tagadhatatlan, hogy Magyarországon is jó labdarúgónak lenni (főleg olyan eredményes játékosnak, mint az FTC és a válogatott gólérzékeny csatára), de Görögországban az ezzel kapcsolatos érzés és jelzőhalmaz valahogy olyanná válik, mint amikor valaki azt tapasztalja meg, hogy euforikus boldogságban fuldoklik nap, nap, hónap és hónap során a szeretet és rajongás áradatában. Az olyan remek és eredményes csatár, mint amilyen Varga Barnabás, aki képes a felhők közül fejelni, aki egy-egy megindulással szemvillanás alatt képes két méterrel a hátvédek elé kerülni, s aki a tehetsége révén sohasem marad adós a gólokkal, újabb szobra lehet annak a futballistaidolnak, akit Görögországban sohasem felednek el.

Merthogy a görög dicsőség (főleg a messziről jött játékosok, edzők esetében) az idők végezetéig szól, s abban okkal reménykedhetünk, hogy Varga Barnabás a 2025-ben mutatott játéka alapján historikus alak lehet ott, ahol labdáról, lövésről, gólokról hősi énekek születnek.

Na, ezért is érdemes felkutatni és megnézi azt a bizonyos videót Détári Lajos pireuszi érkezéséről.

