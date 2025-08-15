Nemzeti Sportrádió

Bolla Bendegúz a Kl-továbbjutásról: „Én akartam rúgni az ötödik tizenegyest”

2025.08.15. 14:59
Bolla Bendegúz magabiztosan állt a labda mögé (Fotó: Getty Images)
Konferencialiga Bolla Bendegúz Rapid Wien
Bolla Bendegúz, a Rapid Wien magyar válogatott hátvédje a skót Dundee United elleni labdarúgó Konferencia-liga-mérkőzés visszavágójának hosszabbítása után jelezte, hogy a tizenegyespárbajban mindenképpen az utolsó, ötödik rúgást vállalja magára.

Az osztrák csapat a hazai 2–2-es döntetlent követően idegenben is hasonló eredményt ért el, bár a Keresztes Krisztiánnal felálló skót ellenfél csütörtök este az első félidőt követően már 2–0-ra vezetett.

„A kellemes emlékeim között nem az első félidőben mutatott teljesítményünket őrzöm majd meg, annyi biztos” – nyilatkozta az M1 aktuális csatornának a huszonnyolcszoros válogatott védő, Bolla Bendegúz.„Rosszul kezdtünk, szünet után pedig mindent vagy semmit alapon futballoztunk. Ekkor már örömteli volt újra érezni a megszokott csapategységet, szerencsére még idejében kapcsoltunk.”

Bolla a 63. percben gólpasszt adott, majd csapata a 78. percben egyenlített, s mivel az eredmény – a hosszabbítással együtt – már nem változott, következtek a tizenegyesek.

„A hosszabbítás lejátszása után mondtam, hogy mindenképpen az ötödik rúgó szeretnék lenni, aztán úgy alakult, hogy éppen ez döntött a javunkra. Eldöntöttem előre, hogy hova rúgom a labdát, magabiztos is voltam, szóval emlékezetes maradt a továbbjutásunk” – tette hozzá.

Győzelmével a Rapid Wien a Konferencia-liga rájátszásában folytatja, és az ETO FC Győr lesz az ellenfele.

„Túlzás lenne állítanom, hogy ismerem a győriek játékát, de nem véletlenül jutottak el ők is a főtábla kapujába. Az AIK kiejtése nagy teljesítmény, de egyelőre a vasárnapi, Altach elleni bajnokira figyelünk, aztán elemezzük és felkészülünk az ETO játékából” – hangsúlyozta.

A Konferencia-liga-rájátszás első mérkőzését jövő csütörtökön 19 órától rendezik az ETO Parkban, a visszavágót pedig egy héttel később Bécsben, ugyancsak 19 órai kezdéssel.

Ezek is érdekelhetik