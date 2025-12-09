Nemzeti Sportrádió

Konferencialiga: újabb magyar játékvezető mutatkozik be

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2025.12.09. 09:54
null
Csonka Bence először vezet az alapszakaszban (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
Csonka Bence Konferencialiga játékvezetés
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) döntése értelmében Csonka Bence vezeti a csütörtöki Lincoln Red Imps–Sigma Olomouc Konferencialiga-mérkőzést az alapszakaszban.

November 6-án a Shkëndija–Jagiellonia mérkőzésen Káprály Mihály mutatkozott be a Konferencialiga alapszakaszában, és egy hónappal később Csonka Bence is levezetheti az első mérkőzését.

A 33 éves gyulai játékvezető az UEFA döntése értelmében a gibraltári Lincoln Red Imps és a cseh Sigma Olomouc meccsén fújja a sípot.

Káprályhoz hasonlóan Csonka is 2024 elején lett FIFA-kerettag, és a felnőtt kupasorozatokban eddig csak selejtezőket vezetett.

Munkáját Buzás Balázs és Szert Balázs segíti az oldalvonal mellett. A negyedik játékvezető Bogár Gergő, a videobíró Karakó Ferenc és Bognár Tamás lesz.

KONFERENCIALIGA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
Csütörtök, 21.00: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Sigma Olomouc (cseh)

 

Csonka Bence Konferencialiga játékvezetés
Legfrissebb hírek

A Ferencváros másodszor kap görög játékvezetőt az El-ben

Európa-liga
2 órája

Ilyet is ritkán látni: a legendás játékvezető kapott piros lapot

Spanyol labdarúgás
2025.12.01. 12:19

Ennyi volt: már nem Peter Stöger irányítja Bolláékat – hivatalos

Európa-konferencialiga
2025.11.28. 13:25

Berke Balázs elitligás csapatnak vezet az El-ben

Európa-liga
2025.11.25. 10:39

Negyedszer vezet a Ferencvárosnak a Fenerbahce elleni meccs játékvezetője

Európa-liga
2025.11.25. 10:24

Kl: Baráthék ikszeltek Prágában, Bolláék a Craiovától is kikaptak

Európa-konferencialiga
2025.11.06. 23:00

Felstócolt dobozok és időutazás fogadta a Lech Poznant a vallecasi öltözőben – videó

Európa-konferencialiga
2025.11.06. 09:47

Elmarasztalhatta Bogár Gergőt a játékvezetői bizottság

Labdarúgó NB I
2025.10.31. 15:12
Ezek is érdekelhetik