Konferencialiga: újabb magyar játékvezető mutatkozik be

November 6-án a Shkëndija–Jagiellonia mérkőzésen Káprály Mihály mutatkozott be a Konferencialiga alapszakaszában, és egy hónappal később Csonka Bence is levezetheti az első mérkőzését.

A 33 éves gyulai játékvezető az UEFA döntése értelmében a gibraltári Lincoln Red Imps és a cseh Sigma Olomouc meccsén fújja a sípot.

Káprályhoz hasonlóan Csonka is 2024 elején lett FIFA-kerettag, és a felnőtt kupasorozatokban eddig csak selejtezőket vezetett.

Munkáját Buzás Balázs és Szert Balázs segíti az oldalvonal mellett. A negyedik játékvezető Bogár Gergő, a videobíró Karakó Ferenc és Bognár Tamás lesz.

KONFERENCIALIGA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

Csütörtök, 21.00: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Sigma Olomouc (cseh)