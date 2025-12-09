Konferencialiga: újabb magyar játékvezető mutatkozik be
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) döntése értelmében Csonka Bence vezeti a csütörtöki Lincoln Red Imps–Sigma Olomouc Konferencialiga-mérkőzést az alapszakaszban.
November 6-án a Shkëndija–Jagiellonia mérkőzésen Káprály Mihály mutatkozott be a Konferencialiga alapszakaszában, és egy hónappal később Csonka Bence is levezetheti az első mérkőzését.
A 33 éves gyulai játékvezető az UEFA döntése értelmében a gibraltári Lincoln Red Imps és a cseh Sigma Olomouc meccsén fújja a sípot.
Káprályhoz hasonlóan Csonka is 2024 elején lett FIFA-kerettag, és a felnőtt kupasorozatokban eddig csak selejtezőket vezetett.
Munkáját Buzás Balázs és Szert Balázs segíti az oldalvonal mellett. A negyedik játékvezető Bogár Gergő, a videobíró Karakó Ferenc és Bognár Tamás lesz.
KONFERENCIALIGA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
Csütörtök, 21.00: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Sigma Olomouc (cseh)
