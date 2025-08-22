„A Rapidnak meg kellett hajolnia a győriek előtt” – osztrák lapszemle

„Stöger első veresége! A Rapidnak meg kellett hajolnia a győriek előtt” – írta a laola1.at, amely hozzáteszi, hogy a hütteldorfiak fájó vereséget szenvedtek. Kiemelték a duplázó Zseljko Gavricsot, hozzátéve, hogy Nikolaus Wurmbrand rövid időre reményt adott a Rapidnak.

A Krone is Peter Stöger első vereségét emelte ki, de a lap bizakodó, hogy a bécsiek otthon a maguk javára tudják fordítani a párharcot.

Az ORF is Stöger első vereségével foglalkozik, és az oldal kiemeli, hogy éppen a bécsi edző egykori játékosa, Gavrics volt a nyerőember a győri mérkőzésen.

Az oe24.at a pálya talajával is foglalkozott, leírva, hogy egy gombás fertőzés miatt nem volt ideális a játéktér állapota.

A Sky Sport Austria szerint a Rapid az első félidőben pontatlan volt, szünet után feljavult, és megérdemelten egyenlített. Ám Wurmbrand gólja nem volt elég a döntetlenhez.

A Kurier szerint a Rapid hiába volt jobb ellenfelénél, mégis kikapott Győrben, így nagyon izgalmas visszavágóra van kilátás.

Az osztrák Kicker kiemelte Gavricsot, aki kétszer is sokkolta a Rapidot. Az osztrák lap szerint azonban a bécsieknek komoly esélyük van arra, hogy egymás után másodszor is főtáblásak legyenek a Konferencialigában.

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 4. FORDULÓ (PLAYOFF), ELSŐ MÉRKŐZÉS

ETO FC–SK RAPID (osztrák) 2–1 (0–0)

Győr, ETO Stadion, 8055 néző. Vezette: Igor Sztojcsevszki (Vjolca Izeiri, Filip Ickovszki) – északmacedónok

ETO: Petrás – Vladoiu, Krpics (Abrahamsson, 56.), Csinger, Stefulj – Vitális, Anton – Gavrics (Huszár M., 89.), Ouro (Tóth R., 80.), Bumba (Piscsur, 89.) – Benbuali. Vezetőedző: Borbély Balázs

RAPID: Hedl – Bolla, Cvetkovics, Raux-Yao, Horn – Schaub (Wurmbrand, a szünetben), Grgic (Seidl, 71.), Amane, Dahl (A. Radulovics, 83.) – Kara (M'Buyi, a szünetben), Antiste. Vezetőedző: Peter Stöger

Gólszerző: Gavrics (46., 82.), ill. Wurmbrand (61.)

A visszavágót augusztus 28-án 19 órától rendezik Bécsben.