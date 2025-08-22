Nemzeti Sportrádió

„A Rapidnak meg kellett hajolnia a győriek előtt” – osztrák lapszemle

2025.08.22. 07:47
Zseljko Gavrics kulcsember volt (Fotó: Török Attila)
ETO FC Konferencialiga Rapid Wien
Az ETO FC előnybe került a Konferencialiga playoffjában, miután hazai pályán 2–1-re legyőzte a Rapid Wient. Osztrák lapszemle.

Stöger első veresége! A Rapidnak meg kellett hajolnia a győriek előtt” – írta a laola1.at, amely hozzáteszi, hogy a hütteldorfiak fájó vereséget szenvedtek. Kiemelték a duplázó Zseljko Gavricsot, hozzátéve, hogy Nikolaus Wurmbrand rövid időre reményt adott a Rapidnak.

A Krone is Peter Stöger első vereségét emelte ki, de a lap bizakodó, hogy a bécsiek otthon a maguk javára tudják fordítani a párharcot.

Az ORF is Stöger első vereségével foglalkozik, és az oldal kiemeli, hogy éppen a bécsi edző egykori játékosa, Gavrics volt a nyerőember a győri mérkőzésen.

Az oe24.at a pálya talajával is foglalkozott, leírva, hogy egy gombás fertőzés miatt nem volt ideális a játéktér állapota.

A Sky Sport Austria szerint a Rapid az első félidőben pontatlan volt, szünet után feljavult, és megérdemelten egyenlített. Ám Wurmbrand gólja nem volt elég a döntetlenhez.

A Kurier szerint a Rapid hiába volt jobb ellenfelénél, mégis kikapott Győrben, így nagyon izgalmas visszavágóra van kilátás.

Az osztrák Kicker kiemelte Gavricsot, aki kétszer is sokkolta a Rapidot. Az osztrák lap szerint azonban a bécsieknek komoly esélyük van arra, hogy egymás után másodszor is főtáblásak legyenek a Konferencialigában.

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 4. FORDULÓ (PLAYOFF), ELSŐ MÉRKŐZÉS
ETO FC–SK RAPID (osztrák) 2–1 (0–0)
Győr, ETO Stadion, 8055 néző. Vezette: Igor Sztojcsevszki (Vjolca Izeiri, Filip Ickovszki) – északmacedónok
ETO: Petrás – Vladoiu, Krpics (Abrahamsson, 56.), Csinger, Stefulj – Vitális, Anton – Gavrics (Huszár M., 89.), Ouro (Tóth R., 80.), Bumba (Piscsur, 89.) – Benbuali. Vezetőedző: Borbély Balázs
RAPID: Hedl – Bolla, Cvetkovics, Raux-Yao, Horn – Schaub (Wurmbrand, a szünetben), Grgic (Seidl, 71.), Amane, Dahl (A. Radulovics, 83.) – Kara (M'Buyi, a szünetben), Antiste. Vezetőedző: Peter Stöger
Gólszerző: Gavrics (46., 82.), ill. Wurmbrand (61.)
A visszavágót augusztus 28-án 19 órától rendezik Bécsben.

Kapcsolódó tartalom

„Mindenki beletette a melót a győzelembe, és az i-re Gavrics tette fel a pontot”

Csinger Márk szerint Bolla Bendegúz jól játszott, de nem volt meccset eldöntő megmozdulása.

Bolla Bendegúz: Úgy érzem, jó talajú pályán kiharcoljuk a továbbjutást

A bécsi Rapid magyar válogatott jobbhátvédje az ETO-tól elszenvedett vereség ellenére magabiztos a Kl-főtábla elérését illetően.

Borbély Balázs a Rapid legyőzése után: „Az egygólos előny szinte semmit sem jelent”

A bécsieket irányító Peter Stöger szerint csapatának nem rosszak az esélyei a fordításra, amennyiben levonják a megfelelő tanulságokat.

Egy lépéssel közelebb a főtábla! Az ETO hazai pályán győzte le a Rapidot

Gavrics duplázott, Petrás egy hibát leszámítva parádésan védett, így közel kerültek a bravúrhoz a győriek – Bolla Bendegúz végig a pályán volt a vendégeknél.

 

 

 

