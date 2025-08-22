Nemzeti Sportrádió

„Mindenki beletette a melót a győzelembe, és az i-re Gavrics tette fel a pontot”

2025.08.22. 06:36
Az ETO FC 2–1-es előnnyel utazik a Rapid Wienhez a Konferencialiga rájátszáskörének visszavágójára. A hazai mérkőzés után a duplázó Zseljko Gavriccsal és Csinger Márkkal beszélgettünk a mérkőzésről.

 „Gavrics nagyon jól játszott, gólokat rúgott, így kell ezt csinálni. Klasszis mérkőzés volt, mindenki beletette a melót a győzelembe, és az i-re ő tette fel a pontot” – dicsérte a duplázó csatárt, illetve az ETO csapatmunkáját Csinger Márk. 

Videónkban a védő arról is beszél, hogyan értékeli a védelem hatékonyságát, illetve azt is elmondja, mennyire találta kapura veszélyesnek Bolla Bendegúz játékát. Zseljko Gavrics ugyancsak beszél a Rapid Wien elleni 2–1-es győzelemről, de legfőképp előretekint a jövő csütörtöki visszavágóra. 

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 4. FORDULÓ (RÁJÁTSZÁS), ELSŐ MÉRKŐZÉS
ETO FC–SK RAPID (osztrák) 2–1 (0–0)
Győr, ETO Stadion, 8055 néző. Vezette: Igor Sztojcsevszki (Vjolca Izeiri, Filip Ickovszki) – északmacedónok
ETO: Petrás – Vladoiu, Krpics (Abrahamsson, 56.), Csinger, Stefulj – Vitális, Anton – Gavrics (Huszár M., 89.), Ouro (Tóth R., 80.), Bumba (Piscsur, 89.) – Benbuali. Vezetőedző: Borbély Balázs
RAPID: Hedl – Bolla, Cvetkovics, Raux-Yao, Horn – Schaub (Wurmbrand, a szünetben), Grgic (Seidl, 71.), Amane, Dahl (A. Radulovics, 83.) – Kara (M'Buyi, a szünetben), Antiste. Vezetőedző: Peter Stöger
Gólszerző: Gavrics (46., 82.), ill. Wurmbrand (61.)
A visszavágót augusztus 28-án 19 órától rendezik Bécsben.

