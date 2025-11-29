Horváth Artúr: Érdemes nézni a meccseinket!



Jelentős kihívás vár szombaton az MTK Budapestre, amely az ETO vendége lesz Győrben azok után, hogy az előző fordulóban Diósgyőrben 4–0-s vereséget szenvedett. Horváth Artúrnál, a fővárosi kék-fehérek 22 éves középpályásánál érdeklődtünk, milyen hangulatban készül a csapat a találkozóra.

„Szerintem az egyik nagy erősségünk, hogy nálunk mindig jó a hangulat. Persze egy-egy súlyos vereség után nem olyan, mint győzelmet követően, de összetartó együttes vagyunk – válaszolta. – Ettől függetlenül bennünk van még a tüske a Diósgyőr és az ETO elleni augusztusi mérkőzés miatt, mindkét bajnoki emléke feltüzel minket.”

A győriek elleni nyári meccset valóban nehéz elfeledni, hiszen 7–2-re győzött az ETO a Hidegkuti Nándor Stadionban.

„Egymást követik a mérkőzések, az idény közben az ember meg tud feledkezni a korábbi összecsapásokról, mert mindig figyelni kell a következő feladatra. De mondom, az a tüske bennünk maradt, nem felejtettük el, már csak ezért is százszázalékos erőbedobással küzdünk – fogalmazott Horváth Artúr, aki a DVTK elleni 0–4-re így emlékezett vissza: – A diósgyőrieket csak dicsérni lehet, mert nagyon jó mentalitással álltak ki a találkozóra és ragyogó taktikát választottak. Sajnos erre nem volt meg az ellenszerünk. A kigondolt meccstervünk nem működött, és mire észbe kaptunk, már hátrányban voltunk. A második félidő elején azonnal gólt kaptunk, aztán jött a kiállítás is, onnan már sajnos nem lehetett visszakapaszkodni.”

Az ETO az NB I-es mezőnyben az egyik legtöbb gólhelyzetet kidolgozó és az egyik legtöbbet futó csapat. Erre hogyan lehet felkészülni?

„Nagyon veszélyes együttes, kiváló játékosok alkotják a keretét, nem lehet belekötni egyik csapatrészébe sem – mondta az MTK játékosa a Győrről. – Kicsit a Fradihoz tudom hasonlítani, ugyanolyan szintű ellenfél. Egyszerűen mindenre oda kell figyelni: a pontrúgásokra, az átmenetekre, ha védekezésre kényszerülünk, arra, ha nekünk kell támadást építeni, abban is kitűnőnek kell lenni, csak így lehet megverni az ETO-t.”

Az MTK idénybeli eredményeiben látványos hullámzás tapasztalható: a diósgyőri 0–4 előtt 3–0-ra legyőzte a jelenlegi listavezető Debrecent, azt megelőzően 4–1-re kikapott az Üllői úton, de két héttel előtte 5–1-re megverte a Nyíregyházát. Előtte 3–1-es vereség az újonc Kazincbarcikától, de egy körrel korábban 4–0-s siker az akkor még dobogós Kisvárda ellen. Mi lehet ennek az oka, és a sorminta alapján akkor most nagy különbségű MTK-győzelem várható?

„Utóbbira azt tudom válaszolni: nagyon remélem, ámen! De magunk sem tudjuk, mi ennek az oka, próbáljuk kideríteni, hogy ne legyenek ilyen nagy kilengések. Addig is csak annyit tudok mondani: érdemes MTK-meccseket nézni!”

NB I

15. FORDULÓ

November 28., péntek

Nyíregyháza Spartacus FC FC–Debreceni VSC 0–3

November 29., szombat

12.30: Zalaegerszegi TE FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

14.30: Kolorcity Kazincbarcika SC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+)

16.15: ETO FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

November 30., vasárnap

13.45: Kisvárda Master Good–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

19.30: Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)