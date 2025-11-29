Nemzeti Sportrádió

NB III: a Budaörs fordított, és legyőzte az ETO Akadémiát

2025.11.29. 13:39
Rónaszéki Botond is szerzett gólt (Fotó: bsc1924.com)
ETO FC Budaörs NB III
A labdarúgó NB III Északnyugati csoportjában, a 17. forduló záró mérkőzésén a Budaörs 2–1-re legyőzte idegenben az ETO Akadémiát.

 

A győri Lacza Alex gólja után Rónaszéki Botond egyenlített, majd Kulcsár Martin öngólja jelentette a három pontot a vendégeknek. A Budaörs ezzel a győzelemmel feljött a 8. helyre a tabellán.

LABDARÚGÓ NB III
17. FORDULÓ
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
ETO Akadémia–Budaörs 1–2

Korábbi eredmények
November 22., szombat
Gyirmót FC Győr–Puskás Akadémia II 2–3 
November 23., vasárnap
VSC 2015 Veszprém–Ikoba Beton Zsámbék 3–0
Bicskei TC–Szombathelyi Haladás 1–0
Dorogi FC–Újpest FC II 2–0
Opus Tigáz Tatabánya–FC Sopron 1–1
Balatonfüredi FC–Komárom VSE 0–2
Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Credobus Mosonmagyaróvár 0–3

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Gyirmót1716162–14+4848
2. Dorog17121429–20+937
3. Puskás Akadémia II.1712538–17+2136
4. Mosonmagyaróvár17102532–17+1532
5. Tatabánya1791726–22+428
6. Komárom1783629–28+127
7. Sopron1774625–29–425
8. Budaörs1773725–31–624
9. Bicske1765622–23–123
10. ETO Akadémia1771931–34–322
11. Veszprém1764718–20–222
12. Szombathelyi Haladás1744919–23–416
13. Pápa17331128–40–1212
14. Zsámbék17331122–49–2712
15. Újpest II.17251020–35–1511
16. Balatonfüred17251011–35–2411

 

 

