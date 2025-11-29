NB III: a Budaörs fordított, és legyőzte az ETO Akadémiát
A labdarúgó NB III Északnyugati csoportjában, a 17. forduló záró mérkőzésén a Budaörs 2–1-re legyőzte idegenben az ETO Akadémiát.
A győri Lacza Alex gólja után Rónaszéki Botond egyenlített, majd Kulcsár Martin öngólja jelentette a három pontot a vendégeknek. A Budaörs ezzel a győzelemmel feljött a 8. helyre a tabellán.
LABDARÚGÓ NB III
17. FORDULÓ
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
ETO Akadémia–Budaörs 1–2
Korábbi eredmények
November 22., szombat
Gyirmót FC Győr–Puskás Akadémia II 2–3
November 23., vasárnap
VSC 2015 Veszprém–Ikoba Beton Zsámbék 3–0
Bicskei TC–Szombathelyi Haladás 1–0
Dorogi FC–Újpest FC II 2–0
Opus Tigáz Tatabánya–FC Sopron 1–1
Balatonfüredi FC–Komárom VSE 0–2
Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Credobus Mosonmagyaróvár 0–3
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Gyirmót
|17
|16
|–
|1
|62–14
|+48
|48
|2. Dorog
|17
|12
|1
|4
|29–20
|+9
|37
|3. Puskás Akadémia II.
|17
|12
|–
|5
|38–17
|+21
|36
|4. Mosonmagyaróvár
|17
|10
|2
|5
|32–17
|+15
|32
|5. Tatabánya
|17
|9
|1
|7
|26–22
|+4
|28
|6. Komárom
|17
|8
|3
|6
|29–28
|+1
|27
|7. Sopron
|17
|7
|4
|6
|25–29
|–4
|25
|8. Budaörs
|17
|7
|3
|7
|25–31
|–6
|24
|9. Bicske
|17
|6
|5
|6
|22–23
|–1
|23
|10. ETO Akadémia
|17
|7
|1
|9
|31–34
|–3
|22
|11. Veszprém
|17
|6
|4
|7
|18–20
|–2
|22
|12. Szombathelyi Haladás
|17
|4
|4
|9
|19–23
|–4
|16
|13. Pápa
|17
|3
|3
|11
|28–40
|–12
|12
|14. Zsámbék
|17
|3
|3
|11
|22–49
|–27
|12
|15. Újpest II.
|17
|2
|5
|10
|20–35
|–15
|11
|16. Balatonfüred
|17
|2
|5
|10
|11–35
|–24
|11
