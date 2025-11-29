NB III: a Budaörs fordított, és legyőzte az ETO Akadémiát

A győri Lacza Alex gólja után Rónaszéki Botond egyenlített, majd Kulcsár Martin öngólja jelentette a három pontot a vendégeknek. A Budaörs ezzel a győzelemmel feljött a 8. helyre a tabellán.

LABDARÚGÓ NB III

17. FORDULÓ

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

ETO Akadémia–Budaörs 1–2

Korábbi eredmények

November 22., szombat

Gyirmót FC Győr–Puskás Akadémia II 2–3

November 23., vasárnap

VSC 2015 Veszprém–Ikoba Beton Zsámbék 3–0

Bicskei TC–Szombathelyi Haladás 1–0

Dorogi FC–Újpest FC II 2–0

Opus Tigáz Tatabánya–FC Sopron 1–1

Balatonfüredi FC–Komárom VSE 0–2

Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Credobus Mosonmagyaróvár 0–3