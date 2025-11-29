Horváth Dávid: A kiállítás előtt és után is az ETO diktálta a tempót
Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője
– Az eredménnyel elégedett lehet, de a játékra is igaz ez?
– A múlt heti hazai vereség után mindenképpen három pontot akartunk szerezni, ezzel a motivációval kezdtük a meccset. Labdával, labda nélkül is uralni szerettük volna a játékot, és ez részben sikerült is az első félidőben. Meg kell említenem, hogy volt pár ígéretes kontraakciója az MTK-nak, de megérdemelten vezettünk. A szünetben próbáltam hangsúlyozni, hogy a kontrák elleni védekezés fontos, álljunk készen, s annak ellenére, hogy eggyel kevesebben lesznek a kék-fehérek, legyünk résen. Nos, a két-három kontráról beszélnem kell a játékosokkal, javulnunk kell. Hamarabb is lezárhattuk volna a meccset, de valamiért olyan fázisban vagyunk, hogy nehezen szerzünk gólokat.
– Hogyan lehet ezen átlendülni?
– Ismétlés, ismétlés, ismétlés. Próbálunk mentálisan is segíteni, de a támadók a héten hatvan-hetven alkalommal lőttek kapura, minden edzésen tíz-tizenöt perc ezzel telik, de hiányzik a meccshelyzetekben a nyugalom, az önbizalom és a szerencse.
– Sérülése után kezdő volt Miljan Krpics és Zseljko Gavrics is, velük láthatóan erősödik a meccskeret.
– Pontosan nem tudom megmondani, mi történik a következő hetekben, de a visszatérésük pluszerőt és önbizalmat ad. Szerintem a csapat száz százalékosan tavaszra érik össze.
Horváth Dávid, az MTK Budapest vezetőedzője
– A kiállítás megpecsételte a sorsukat?
– A kiállítás előtt és után is az ETO diktálta a tempót, szervezetten és jól védekeztünk, jól zártuk a területet, előkészítettük a kontrákat. Döntetlennél és nulla egynél is voltak komoly helyzeteink sajnos ezeket nem tudtuk megfelelően lejátszani. A kiállítás fordulópont volt, nem egyszerű ilyen iramot diktáló csapat ellen futballozni. Nagy energiával próbáltunk kitartani, s noha háromszor is betalált az ellenfél, nem panaszkodom a játékosokra. Reálisan és és racionálisan kell elemezni a meccset, összességében nem úgy nézett ki, hogy három nulla lesz az eredmény.
– Kata Mihály és Bognár István hiánya miatt rendezkedett be kontratámadásokra a csapat?
– A két kreatív középpályás hiánya más tervet igényelt erre a meccsre, így a korábbiakkal ellentétben a taktikát nem a saját erősségeinkre, hanem a győriek jó játékkapcsolatainak hatástalanítására, mérséklésére alakítottuk ki, úgynevezett reaktív felfogás került előtérbe.
– Mi a jó pedagógia akkor, ha ilyen sérülések mellett a fiatal középpályás kiállítása miatt emberhátrányba kerül a csapat?
– Nehéz helyzet, főleg egy fiatal játékosnak. Támaszra van szüksége, hogy ezen a hibán túlessen. Ha edzésen van ilyen, én nem állítom ki, de mindenképp támogatjuk a játékost, ha visszatér, ne maradjon benne ez a tüske...
Ezúttal Győrben szenvedett nagy különbségű vereséget az MTK
LABDARÚGÓ NB I
15. FORDULÓ
ETO FC–MTK BUDAPEST 3–0 (1–0)
Győr, ETO Stadion, 4220 néző. Vezette: Erdős
Gólszerző: Benbuali (45.), Bánáti (80.), Gavrics (90+1.)
Kiállítva: Németh H. (44., MTK)
A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Debreceni VSC
|15
|8
|4
|3
|25–19
|+6
|28
|2. Paksi FC
|15
|6
|6
|3
|32–24
|+8
|24
|3. ETO FC
|14
|6
|5
|3
|27–15
|+12
|23
|4. Ferencvárosi TC
|13
|6
|4
|3
|28–16
|+12
|22
|5. Puskás Akadémia
|14
|6
|4
|4
|20–18
|+2
|22
|6. MTK Budapest
|15
|6
|2
|7
|28–29
|–1
|20
|7. Kisvárda
|13
|6
|2
|5
|15–22
|–7
|20
|8. Zalaegerszegi TE
|15
|5
|4
|6
|23–22
|+1
|19
|9. Újpest FC
|14
|4
|4
|6
|21–23
|–2
|16
|10. Diósgyőri VTK
|15
|3
|6
|6
|21–27
|–6
|15
|11. Nyíregyháza Spartacus
|15
|3
|5
|7
|18–29
|–11
|14
|12. Kazincbarcika
|14
|3
|2
|9
|14–28
|–14
|11