Horváth Dávid: A kiállítás előtt és után is az ETO diktálta a tempót

Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője

– Az eredménnyel elégedett lehet, de a játékra is igaz ez?

– A múlt heti hazai vereség után mindenképpen három pontot akartunk szerezni, ezzel a motivációval kezdtük a meccset. Labdával, labda nélkül is uralni szerettük volna a játékot, és ez részben sikerült is az első félidőben. Meg kell említenem, hogy volt pár ígéretes kontraakciója az MTK-nak, de megérdemelten vezettünk. A szünetben próbáltam hangsúlyozni, hogy a kontrák elleni védekezés fontos, álljunk készen, s annak ellenére, hogy eggyel kevesebben lesznek a kék-fehérek, legyünk résen. Nos, a két-három kontráról beszélnem kell a játékosokkal, javulnunk kell. Hamarabb is lezárhattuk volna a meccset, de valamiért olyan fázisban vagyunk, hogy nehezen szerzünk gólokat.

– Hogyan lehet ezen átlendülni?

– Ismétlés, ismétlés, ismétlés. Próbálunk mentálisan is segíteni, de a támadók a héten hatvan-hetven alkalommal lőttek kapura, minden edzésen tíz-tizenöt perc ezzel telik, de hiányzik a meccshelyzetekben a nyugalom, az önbizalom és a szerencse.

– Sérülése után kezdő volt Miljan Krpics és Zseljko Gavrics is, velük láthatóan erősödik a meccskeret.

– Pontosan nem tudom megmondani, mi történik a következő hetekben, de a visszatérésük pluszerőt és önbizalmat ad. Szerintem a csapat száz százalékosan tavaszra érik össze.

Horváth Dávid, az MTK Budapest vezetőedzője

– A kiállítás megpecsételte a sorsukat?

– A kiállítás előtt és után is az ETO diktálta a tempót, szervezetten és jól védekeztünk, jól zártuk a területet, előkészítettük a kontrákat. Döntetlennél és nulla egynél is voltak komoly helyzeteink sajnos ezeket nem tudtuk megfelelően lejátszani. A kiállítás fordulópont volt, nem egyszerű ilyen iramot diktáló csapat ellen futballozni. Nagy energiával próbáltunk kitartani, s noha háromszor is betalált az ellenfél, nem panaszkodom a játékosokra. Reálisan és és racionálisan kell elemezni a meccset, összességében nem úgy nézett ki, hogy három nulla lesz az eredmény.

– Kata Mihály és Bognár István hiánya miatt rendezkedett be kontratámadásokra a csapat?

– A két kreatív középpályás hiánya más tervet igényelt erre a meccsre, így a korábbiakkal ellentétben a taktikát nem a saját erősségeinkre, hanem a győriek jó játékkapcsolatainak hatástalanítására, mérséklésére alakítottuk ki, úgynevezett reaktív felfogás került előtérbe.

– Mi a jó pedagógia akkor, ha ilyen sérülések mellett a fiatal középpályás kiállítása miatt emberhátrányba kerül a csapat?

– Nehéz helyzet, főleg egy fiatal játékosnak. Támaszra van szüksége, hogy ezen a hibán túlessen. Ha edzésen van ilyen, én nem állítom ki, de mindenképp támogatjuk a játékost, ha visszatér, ne maradjon benne ez a tüske...