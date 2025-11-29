Horváth Dávid: A kiállítás előtt és után is az ETO diktálta a tempót

Nemzeti Sportrádió

2025.11.29. 19:31
Horváth Dávid (Fotó: Török Attila)
NB I ETO FC MTK Budapest Horváth Dávid Borbély Balázs
A labdarúgó NB I 15. fordulójában az ETO FC 3–0-ra megverte az MTK-t. A mérkőzés után a két vezetőedző értékelte a látottakat.

 

Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője

Az eredménnyel elégedett lehet, de a játékra is igaz ez?
– A múlt heti hazai vereség után mindenképpen három pontot akartunk szerezni, ezzel a motivációval kezdtük a meccset. Labdával, labda nélkül is uralni szerettük volna a játékot, és ez részben sikerült is az első félidőben. Meg kell említenem, hogy volt pár ígéretes kontraakciója az MTK-nak, de megérdemelten vezettünk. A szünetben próbáltam hangsúlyozni, hogy a kontrák elleni védekezés fontos, álljunk készen, s annak ellenére, hogy eggyel kevesebben lesznek a kék-fehérek, legyünk résen. Nos, a két-három kontráról beszélnem kell a játékosokkal, javulnunk kell. Hamarabb is lezárhattuk volna a meccset, de valamiért olyan fázisban vagyunk, hogy nehezen szerzünk gólokat.

– Hogyan lehet ezen átlendülni?
– Ismétlés, ismétlés, ismétlés. Próbálunk mentálisan is segíteni, de a támadók a héten hatvan-hetven alkalommal lőttek kapura, minden edzésen tíz-tizenöt perc ezzel telik, de hiányzik a meccshelyzetekben a nyugalom, az önbizalom és a szerencse.

– Sérülése után kezdő volt Miljan Krpics és Zseljko Gavrics is, velük láthatóan erősödik a meccskeret.
– Pontosan nem tudom megmondani, mi történik a következő hetekben, de a visszatérésük pluszerőt és önbizalmat ad. Szerintem a csapat száz százalékosan tavaszra érik össze.

Horváth Dávid, az MTK Budapest vezetőedzője

– A kiállítás megpecsételte a sorsukat?
– A kiállítás előtt és után is az ETO diktálta a tempót, szervezetten és jól védekeztünk, jól zártuk a területet, előkészítettük a kontrákat. Döntetlennél és nulla egynél is voltak komoly helyzeteink sajnos ezeket nem tudtuk megfelelően lejátszani. A kiállítás fordulópont volt, nem egyszerű ilyen iramot diktáló csapat ellen futballozni. Nagy energiával próbáltunk kitartani, s noha háromszor is betalált az ellenfél, nem panaszkodom a játékosokra. Reálisan és és racionálisan kell elemezni a meccset, összességében nem úgy nézett ki, hogy három nulla lesz az eredmény.

– Kata Mihály és Bognár István hiánya miatt rendezkedett be kontratámadásokra a csapat?
– A két kreatív középpályás hiánya más tervet igényelt erre a meccsre, így a korábbiakkal ellentétben a taktikát nem a saját erősségeinkre, hanem a győriek jó játékkapcsolatainak hatástalanítására, mérséklésére alakítottuk ki, úgynevezett reaktív felfogás került előtérbe.

– Mi a jó pedagógia akkor, ha ilyen sérülések mellett a fiatal középpályás kiállítása miatt emberhátrányba kerül a csapat?
– Nehéz helyzet, főleg egy fiatal játékosnak. Támaszra van szüksége, hogy ezen a hibán túlessen. Ha edzésen van ilyen, én nem állítom ki, de mindenképp támogatjuk a játékost, ha visszatér, ne maradjon benne ez a tüske...

Labdarúgó NB I
3 órája

Ezúttal Győrben szenvedett nagy különbségű vereséget az MTK

A kiegyenlített első félidő végén az ETO emberelőnybe került, ezután pedig három gólt szerezve győzött a fővárosiak ellen.

LABDARÚGÓ NB I
15. FORDULÓ
ETO FC–MTK BUDAPEST 3–0 (1–0)
Győr, ETO Stadion, 4220 néző. Vezette: Erdős
Gólszerző: Benbuali (45.), Bánáti (80.), Gavrics (90+1.)
Kiállítva: Németh H. (44., MTK)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható.

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Debreceni VSC1584325–19+628
  2. Paksi FC1566332–24+824
  3. ETO FC1465327–15+1223
  4. Ferencvárosi TC1364328–16+1222
  5. Puskás Akadémia1464420–18+222
  6. MTK Budapest1562728–29–120
  7. Kisvárda1362515–22–720
  8. Zalaegerszegi TE1554623–22+119
  9. Újpest FC1444621–23–216
10. Diósgyőri VTK1536621–27–615
11. Nyíregyháza Spartacus1535718–29–1114
12. Kazincbarcika1432914–28–1411

 

 

NB I ETO FC MTK Budapest Horváth Dávid Borbély Balázs
