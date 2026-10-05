Halász Bence nem került be a legjobb három közé az év európai atlétája választáson

Az EA a nők és a férfiak mezőnyében is nyilvánosságra hozta az első három nevét, s a férfiaknál a rúdugró Armand Duplantis, a távolugró Miltiadisz Tentoglu, illetve a magasugró Gianmarco Tamberi maradt versenyben.



A szűkített névsor papírformának nevezhető. A svédek rúdugrósztárja, Duplantis idén 631 centiméterre javította a világcsúcsot, s a fedett pályás világbajnokságon, a szabadtéri Európa-bajnokságon, illetve a szeptemberi budapesti Világdöntőben is diadalmaskodott. Tentoglu, a görögök kétszeres olimpiai bajnok távolugrója fedett pályán ugyan nem versenyzett, szabadtéren viszont mindent vitt: az augusztusi birminghami Eb-n – Duplantishoz hasonlóan – sorozatban negyedik kontinensbajnoki címét gyűjtötte be, majd a Gyémánt Liga-döntőn második lett, a Világdöntőben viszont megszerezte a győzelmet. Az olasz Tamberi júliusban még biztosan nem gondolt arra, hogy egy ilyen szavazáson lesz majd esélye a sikerre, ugyanis hosszú sérülés után a birminghami kontinensviadal előtt tért vissza, s az Eb-n a selejtezőben még szenvedett, a döntőben aztán 232 centiméterrel védte meg címét, a szeptemberi Világdöntőben pedig kihasználta, hogy meghívást kapott és egészen nagyszerű produkcióval, 237 centiméteres eredménnyel diadalmaskodott.



A kalapácsvető Halász Bence nem véletlenül került fel szeptemberben a bő listára, ugyanis Birminghamben óriási magyar csúcsot – egyben a világ idei legjobb eredményét – jelentő 84,25 méteres dobással szerezte meg karrierje első világversenyes aranyérmét.



A nőknél szintén nem volt meglepetés a szűkítésnél, a 2026 legjobbja verseny ugyanis a 800 méteren idén veretlen és majdnem világcsúcsot javító svájci Audrey Werro, az olaszok hosszútávfutó klasszisa, a Birminghamben 5000-en és 10 000 méteren is címet védő Nadia Battocletti, valamint az angliai Eb-n 100, 200, illetve 4x100 méteren és a 4x100 méteres vegyes váltóval is aranyérmes brit Amy Hunt között dől el.



A győzteseket október 24-en Lausanne-ban hirdetik ki nagyszabású gála keretében.