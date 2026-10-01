Sakkvilágranglista: Rapport rontott, Gaál Zsóka kikerült a legjobb százból

Továbbra is Rapport Richárd a legmagasabban jegyzett magyar sakkozó: 2711 Élő-pontjával a 27. helyet foglalja el a sakkozók legfrissebb világranglistáján – nyolc pozícióval hátrébb az előző havinál.

A nemzetközi szövetség (FIDE) honlapján közzétett rangsorban Lékó Péter is visszacsúszott: ő a 43.-ról az 51. pozícióba került (2663 pont).

A legjobb magyar női sakkozónak számító, 19 éves Gaál Zsóka, aki 2357 ponttal szeptemberben 81. volt, mostani 2341 pontjával a felnőtteknél kikerült a legjobb százból, míg korosztályában, a lányok mezőnyében a múlt hónaphoz képest négy helyet rontva a tizenhetedik. Egyedül a 2344 pontos Gara Anita szerepel a magyarok közül a 100-as listán, ő a felnőtt nőknél a 97.