Kínos és példátlan – a bahreini nagydíj sajtóvisszhangja

HOLLANDIA

De Telegraaf: „Max Verstappen kiemelkedő képessége és türelme kifizetődött: a Red Bull versenyzője az idei első győzelmét aratta Malajziában egy kaotikus nap végén.”

AD: „A Bahreini Nagydíjnak otthont adó Malajziában a várakozásoknak megfelelően ért véget a kaotikus, esős nap.”

MALAJZIA

New Straits Times Malaysia: „Max Verstappen átverekedte magát a káoszon és az idei első győzelmét aratta Sepangban. A futamot azonban kínos és példátlan jelenetek árnyékolták be, mivel az idei szezonra épített új versenyautók – amelyeket már amúgy is több kritika ért – gyakorlatilag felmondták a szolgálatot az esőben.”

NAGY-BRITANNIA

Daily Mail: „A Formula–1 bohózattá változott Malajziában, amikor a világ állítólag legmodernebb autói gyakorlatilag a megfelelő működésért küzdöttek az esőben.”

The Guardian: „Max Verstappen nyerte a kaotikus Bahreini Nagydíjat Malajziában, miután a heves esőzés miatt abszurd jelenetek zajlottak le a pályán.”

The Sun: „Max Verstappen elbánt a viharral, az esővel, valamint a jelentős késéssel és a soha nem látott felvezető körrel, majd első idei sikerét aratta. A négyszeres világbajnok holland a futam záró szakaszában is megőrizte a hidegvérét és a biztonsági autós szakaszt követően megelőzte a pontversenyben élen álló Kimi Antonellit. George Russell számára szívszorító módon ért véget a verseny.”

SPANYOLORSZÁG

As: „Verstappen megmentette a Formula–1-et.”

Marca: „Őrült, váratlan és valószínűleg felülmúlhatatlan Bahreini Nagydíj Malajziában. A klasszikus sepangi pálya visszatérésének szánt esemény izgalmas, szürreális történésekkel tarkított csatává alakult, amelyet az elmúlt tíz év legjobb Formula–1-es versenyzője, Max Verstappen nyert meg.”

El Mundo: „Max Verstappen valóra váltotta a jóslatokat. Már akkor sejteni lehetett a közelgő káoszt, amikor bejelentették, hogy a közel-keleti háború miatt az év elejéről elhalasztott versenyt a malajziai Sepangban pótolják. Először a heves esőzés miatt kellett halasztani a rajtot, aztán egy hatalmas – nyilvánvalóan elektronikai – hiba okozott komoly gondokat.”

Sport: „Káosz Sepangban: eső, megálló versenyautók és halasztott rajt.”

AUSZTRIA

Krone: „Eső és meghibásodó szoftver: káosz Sepangban.”

Salzburger Nachrichten: „Az eső miatt elhalasztott rajt az évek során sajnálatos módon már hagyománnyá vált a versenysorozatban. De azok a jelenetek, amelyeket a biztonsági autó által felvezetett mezőny produkált az első felvezető körök alatt, minden bizonnyal példátlanok a Formula–1 történetében. Amit láttunk, az méltatlan volt az autósport elitkategóriájához.”

Kleine Zeitung: „Max Verstappen a káoszban vetett véget sikertelenségi sorozatának.”

OLASZORSZÁG

La Gazzetta dello Sport: „Kilenc év elteltével is Max Verstappen Sepang királya. Olyan versenyt nyert meg, amelyen nagyon nehezek voltak a körülmények és minden bizonytalan volt – kivéve, hogy ő a győzelemre tör.”

Corriere dello Sport: „Szomorú látvány a Formula–1-ben: a rajtot szoftverfrissítés miatt kellett elhalasztani!”

La Repubblica: „Verstappen tökéletes, Antonelli biztosra megy.”

FRANCIAORSZÁG

Le Parisien: „Max Verstappen abszurd felvezető körök után szerezte meg idei első futamgyőzelmét.”

L'Équipe: „Vasárnap mindent megtettek, hogy a Formula–1 látványos módon térjen vissza a legendás sepangi pályára. Talán egy kicsit túlzásba is estek.”