Korrekorder világelsője lesz a női fallabdázóknak
Minden idők legfiatalabb női világelsője lesz a fallabdázóknál az egyiptomi Amina Orfi, aki hétfőn 19 évesen és két hónaposan áll majd a nemzetközi szövetség rangsorának élére.
Orfi egy 1984 óta élő rekordot ad át a múltnak, akkor az új-zélandi Susan Devoy 20 évesen és két hónaposan lett a világranglista vezetője.
Az egyiptomi játékos azzal biztosította be a világelsőségét, hogy pénteken megnyerte a dohai tornát. A fináléban honfitársát, a 11 hónapja világranglista-vezető Hania el-Hammamit verte meg egy drámai, 1 óra 47 perces mérkőzésen.
Orfi májusban világbajnoki címet szerzett, 18 évesen és tíz hónaposan ebben a „műfajban" is ő lett minden idők legfiatalabbja.
A fallabda 2028-ban debütál az olimpián, az afrikai játékos a női verseny egyik favoritja lehet.
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