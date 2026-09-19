Korrekorder világelsője lesz a női fallabdázóknak

Orfi egy 1984 óta élő rekordot ad át a múltnak, akkor az új-zélandi Susan Devoy 20 évesen és két hónaposan lett a világranglista vezetője.

Az egyiptomi játékos azzal biztosította be a világelsőségét, hogy pénteken megnyerte a dohai tornát. A fináléban honfitársát, a 11 hónapja világranglista-vezető Hania el-Hammamit verte meg egy drámai, 1 óra 47 perces mérkőzésen.

Orfi májusban világbajnoki címet szerzett, 18 évesen és tíz hónaposan ebben a „műfajban" is ő lett minden idők legfiatalabbja.

A fallabda 2028-ban debütál az olimpián, az afrikai játékos a női verseny egyik favoritja lehet.