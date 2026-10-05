Pupp Réka és Gyertyás Róza is bejutott a legjobb 16 közé a cselgáncs-vb-n

Hatalmas skalpot gyűjtött be Pupp Réka a világbajnokság második fordulójában. Az Arab Emírségek harcosát, a világranglista-6. Bisreltijn Horloodojt győzte le maratoni csatában. Végig aktív és elképesztően koncentrált volt a magyar, rögtön a meccs elején combdobással próbálkozott – ez bejött az első körben. Intették is az ellenfelet, és egy páros után sidó-előnyben volt Réka. Ellenfele támadásait rendre hatékonyan védte ki, és még egy rendkívül fájdalmasnak tűnő esés után is (az arca érte először a tatamit) úgy kelt fel, mintha mi sem történt volna. Aztán millimétereken múlott, hogy annyira megfeszítse az emírségekbeli rivális karját, hogy kénytelen legyen lekopogni, de csodával határos módon ebből még kiszabadult az ellenfél. A hosszabbítást aztán Pupp bírta jobban, és végül intésekkel győzött, a legjobb 16 között mongol rivális vár rá.



Gyertyás Róza kiemeltként az első körben nem harcolt, a másodikban viszont szerb riválisa nem sokáig bírta ellene. Kétszer is megforgatta, először jukót érően, majd vazaarit is kapott, így a legvégén elég volt ismét vazaarit érően leszorítania a szerbet, hogy 1 másodperccel a meccs vége előtt lezárja a párharcot. Neki ciprusi ellenfele lesz a nyolcaddöntőben.