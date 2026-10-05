Női röplabda: a bentmaradás a célja az újonc Veszprémnek

Hatalmas csatában, a BVSC ellen harcolta ki a feljutást a női Extra­liga újonca, a Veszprémi Egyetemi Sport Club. A nyáron aztán jelentős változások voltak a játékoskeretben, a kezdőcsapatból gyakorlatilag csak Bajnóczi Fruzsina és a liberó Bődi Panka maradt hírmondónak. Rajtuk kívül mindössze hárman, Kéri Gerda, Somogyi Virág és Spándli Virág hosszabbított Mészáros Péter vezetőedző csapatánál.



„Azt gyakorlatilag már az előző idényben is tudtuk, hogy ha sikerült kiharcolni a feljutást, akkor többen nem fogják vállalni az Extraligát, mert a tanulás és a munka mellett azért ez sokkal nehezebb feladat, egy másik szint”– mondta el a szakvezető, a korábbi sokszoros válogatott, 2001-ben pedig Európa-bajnoki résztvevő játékos. – Nyilván szerettük volna többüket is megtartani, például az egyik légiósunkat, az amerikai Bella Laportát, de ő inkább elment Görögországba. Ez azonban sajnos már csak ilyen, ha egy külföldi játékos jó, általában ő megy el egy jobb csapathoz, ha meg nem jó, akkor a klub nem fogja marasztalni. A lényeg, hogy nekünk is új légiósok után kellett néznünk. De azt megbeszéltük, hogy azért ész nélkül ne csináljuk, annak semmi értelme, hogy idehozunk egy sereg külföldit, akit aztán nem tudunk megfizetni. Itt, Veszprémben az a megszokott, hogy két légiós játszik, le is igazoltuk az amerikai Jasmine Davist és a dominikai Saldy Amparo Smitht, illetve visszavárnánk a már két éve nálunk szereplő, de februárban súlyos sérülést szenvedő Heipua Tautua’át is, akivel tartjuk a kapcsolatot. Ő még lábadozik és ha visszajön hozzánk, akkor is legkorábban decemberben térhet vissza a pályára. Rajtuk kívül több hazai játékost is szerettünk volna még idehozni, és úgy gondolom, hogy végül egész jó kis keret gyűlt össze.”



Ami a magyar röplabdázókat illeti, a TFSE-től Tarr Hajnalka, a Békéscsabától Kiss Emese, az MTK-tól Altorjay Virág és Turcsányi Zita érkezett, illetve leigazolták a korábban Ajkán játszó Molnár Fruzsinát és saját utánpótlásukból vitték fel a felnőttcsapat keretébe Kovács Lucát.



„Természetesen a mi célunk is az, mint általában minden újoncnak: a bentmaradás kiharcolása – válaszolta kérdésünkre Mészáros Péter. – De igazából fogalmam sincs, hová tegyük magunkat, mert szinte minden klub gyakorlatilag teljesen új csapatot kénytelen építeni minden évben, de ez már csak egy ilyen világ, igazából majd menet közben derülnek ki az erőviszonyok. Mi nem engedhetünk meg magunknak öt-hat légióst, mint más klubok, úgyhogy ezzel a kerettel fogunk dolgozni, aztán majd meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Végül is január 31-ig mindenki előtt ott áll az igazolás lehetősége. Mivel gyakorlatilag mi is új csapatot építünk, a bajnokság elején még nem várható, hogy brillírozni fogunk, de nem is akkorra kell majd összeállnunk és csúcsformában lennünk. Szépen lassan, lépésről lépésre haladva dolgozunk.”



A veszprémiek az 1. fordulóban még szabadnaposak lesznek, majd október 14-én, Kaposváron lépnek először pályára és térnek vissza az élvonalba.



„Szerettünk volna a hétvégén még egy edzőmeccset játszani, hiszen az a jó, ha minél többet tudunk gyakorolni, de mivel az Extraliga mellett már az NB I is elkezdődik, így nem találtunk megfelelő ellenfelet, mert annak meg semmi értelme, hogy egy gyengébb csapatot lepofozzunk, abból sok mindent nem lehet tanulni, úgy pedig nincs értelme. Eddig Szlovákiában voltunk egy négyes tornán, ahol a hazaiak mellett egy szlovén és egy osztrák csapattal mérkőztünk, játszottunk a Kaposvárral is, de az még nagyon az elején volt, illetve az U20-as válogatottal és a TFSE-vel is vívtunk egy edzőmeccset. Ezekből persze sok mindent még nem lehet leszűrni, de azt azért fel lehet mérni, hogy hol tartunk és hogy miben kell még fejlődnünk” – zárta mondatait a szakember.



VESZPRÉMI ESC, 2026–2027

Érkezett: Altorjay Virág, Turcsányi Zita (mindkettő MTK), Jasmine Davis (amerikai, Gislaveds, svéd), Kiss Emese (Békéscsaba), Kovács Luca (az utánpótlásból), Molnár Fruzsina (Ajka), Saldy Amparo Smith (dominikai, Alabama University, amerikai), Tarr Hajnalka (TFSE)

Távozott: Kiss Blanka, Sléder Kitti (mindkettő MTK), Bella Laporta (amerikai, OFI, görög), Mária Kata (?), Sólyom Emese, Szerencsés-Miklai Zsanett, Török Petra (mindhárom visszavonult), Irem Yilmaz (török, ?)