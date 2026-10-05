Fred: Ten Hag emberileg nem való edzőnek, Duránt csak a pénz érdekli

Hosszabb interjút adott a brazil Charla podcastnak Fred, a Sahtar Doneck, a Manchester United és a Fenerbahce volt középpályása. A 32-szeres brazil válogatott futballista a beszélgetésben szót ejtett manchesteri éveiről, így egykori tréneréről, Erik ten Hagról is, akinek szakmai kvalitásait maximálisan elismeri, ám pedagógiailag alkalmatlannak tartja az edzősködésre.



„Vannak edzők, akik taktikailag nagyon jók, de de a csapattal nem tudnak bánni, és olyanok is, akik jó vezetők, de szakmailag vacakok – idézi Fredet a Yahoo Sports. – Solskjaer értett a játékosok nyelvén, egységbe kovácsolta az öltözőt, de őt az asszisztensei segítették. Ten Hag taktikailag nagyon jó volt, emberileg viszont sz.r. Mindenkivel veszekedett, velem, Cristiano Ronaldóval, Rashforddal... Csak a Hollandiából hozott játékosok játszottak, klikkek uralták az öltözőt. De ami a taktikát illeti, az egyik legjobb, akivel dolgoztam.”



Az interjúban szóba került isztambuli csapattársa, Jhon Durán is: a 22 éves kolumbiai csatárról kijelentette: komoly motivációs problémákkal küzd, és csak a pénzzel törődik. „Jhon Duránt semmi nem érdekelte. »Gyerünk, Durán, fussunk egy kicsit« – mondtam neki az edzésen. Erre ő azt felelte: »Tesó, én már gazdag vagyok, nem kell futnom.« Aztán bement az orvosi szobába, azzal, hogy megsérült, csak hogy lóghasson. Amikor a Zenithez szerződött, megjegyeztem neki, hogy most még többet fog keresni. »Tesó, minél több, annál jobb, minél több, annál jobb« – felelte. Egyszer, amikor dumáltunk, kijelentette: »Már bebiztosítottam az életemet és a családomét három generációra.« A Fenerbahcénál eleinte még járt edzésre, aztán teljesen abbahagyta” – emlékezett vissza Fred.