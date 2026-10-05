Nemzeti Sportrádió

Fred: Ten Hag emberileg nem való edzőnek, Duránt csak a pénz érdekli

V. H. L.V. H. L.
2026.10.05. 12:40
Fred érdekes dolgokat árult el Ten Hagról és Duránról is (Fotó: Getty Images)
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Fenerbahce Jhon Durán Manchester United Fred Erik ten Hag
Kemény kritikát kapott volt játékosától Erik Ten Hag, a Manchester United volt menedzsere. A nemrégiben a Fenerbahcétól hazájába, az Atlético Mineiróhoz igazoló 32-szeres brazil válogatott középpályás, Fred szerint a holland tréner a szakmáját nagyon érti, de nem tud bánni a labdarúgókkal.

Hosszabb interjút adott a brazil Charla podcastnak Fred, a Sahtar Doneck, a Manchester United és a Fenerbahce volt középpályása. A 32-szeres brazil válogatott futballista a beszélgetésben szót ejtett manchesteri éveiről, így egykori tréneréről, Erik ten Hagról is, akinek szakmai kvalitásait maximálisan elismeri, ám pedagógiailag alkalmatlannak tartja az edzősködésre.

„Vannak edzők, akik taktikailag nagyon jók, de de a csapattal nem tudnak bánni, és olyanok is, akik jó vezetők, de szakmailag vacakok – idézi Fredet a Yahoo Sports. – Solskjaer értett a játékosok nyelvén, egységbe kovácsolta az öltözőt, de őt az asszisztensei segítették. Ten Hag taktikailag nagyon jó volt, emberileg viszont sz.r. Mindenkivel veszekedett, velem, Cristiano Ronaldóval, Rashforddal... Csak a Hollandiából hozott játékosok játszottak, klikkek uralták az öltözőt. De ami a taktikát illeti, az egyik legjobb, akivel dolgoztam.”

Az interjúban szóba került isztambuli csapattársa, Jhon Durán is: a 22 éves kolumbiai csatárról kijelentette: komoly motivációs problémákkal küzd, és csak a pénzzel törődik. „Jhon Duránt semmi nem érdekelte. »Gyerünk, Durán, fussunk egy kicsit« – mondtam neki az edzésen. Erre ő azt felelte: »Tesó, én már gazdag vagyok, nem kell futnom.« Aztán bement az orvosi szobába, azzal, hogy megsérült, csak hogy lóghasson. Amikor a Zenithez szerződött, megjegyeztem neki, hogy most még többet fog keresni. »Tesó, minél több, annál jobb, minél több, annál jobb« – felelte. Egyszer, amikor dumáltunk, kijelentette: »Már bebiztosítottam az életemet és a családomét három generációra.« A Fenerbahcénál eleinte még járt edzésre, aztán teljesen abbahagyta” – emlékezett vissza Fred.

 

Fenerbahce Jhon Durán Manchester United Fred Erik ten Hag
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