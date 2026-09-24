Nemzeti Sportrádió

Asztalitenisz: Varga Botond főtáblára jutott Linzben

SZ. M.SZ. M.
2026.09.24. 21:08
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Fotó: WTT
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WTT-sorozat Linz asztalitenisz Varga Botond
Az asztalitenisz WTT-sorozat Linzben zajló feeder besorolású versenyének második napján Varga Botond előbb szlovén, majd szlovák ellenfelét is legyőzte, ezzel csatlakozott az első kiemeltként alapból a főtáblára sorolt András Csabához.

Két magyar nevezett a linzi WTT-versenyre, András Csaba és Varga Botond. Előbbi a torna első kiemeltjeként páholyból figyelhette a selejtezős küzdelmeket, Varga viszont már a verseny ezen szakaszában is asztalhoz állt. A 18 éves magyar játékos még szerdán a szaúdi Szalem al-Szuvailem elleni győzelemmel kezdett, csütörtökön pedig a szlovén Peter Hribart és a szlovák Samuel Arpást is búcsúztatta, ezzel csatlakozott a főtáblások mezőnyéhez. Már el is készült az első forduló sorsolása, a 16 közé jutásért András Csabára az osztrák Julian Rzihauschek, Vargára az indiai Snehit Suravajjula, vár, míg az András Csaba, Ivor Ban magyar, horvát páros ellenfele a nyolcaddöntőben az indiai Sarthrak Arya, Kumar Harshit duó lesz.

WTT-SOROZAT, FEEDER, LINZ
Férfi egyes, selejtező
2. forduló: 
Varga Botond–Hribar (szlovén) 3:2 (8, –5, –5, 9, 9)
3. forduló: 
Varga–Arpás (szlovák) 3:0 (9, 13, 6)

 

WTT-sorozat Linz asztalitenisz Varga Botond
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