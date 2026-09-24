Asztalitenisz: Varga Botond főtáblára jutott Linzben

Két magyar nevezett a linzi WTT-versenyre, András Csaba és Varga Botond. Előbbi a torna első kiemeltjeként páholyból figyelhette a selejtezős küzdelmeket, Varga viszont már a verseny ezen szakaszában is asztalhoz állt. A 18 éves magyar játékos még szerdán a szaúdi Szalem al-Szuvailem elleni győzelemmel kezdett, csütörtökön pedig a szlovén Peter Hribart és a szlovák Samuel Arpást is búcsúztatta, ezzel csatlakozott a főtáblások mezőnyéhez. Már el is készült az első forduló sorsolása, a 16 közé jutásért András Csabára az osztrák Julian Rzihauschek, Vargára az indiai Snehit Suravajjula, vár, míg az András Csaba, Ivor Ban magyar, horvát páros ellenfele a nyolcaddöntőben az indiai Sarthrak Arya, Kumar Harshit duó lesz.

WTT-SOROZAT, FEEDER, LINZ

Férfi egyes, selejtező

2. forduló:

Varga Botond–Hribar (szlovén) 3:2 (8, –5, –5, 9, 9)

3. forduló:

Varga–Arpás (szlovák) 3:0 (9, 13, 6)