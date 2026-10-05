Törőcsik Zsófia világrekordját megjavítva lett ismét világbajnok

A világbajnok és világjátékok-győztes magyar sportoló – csapata hétfői tájékoztatása szerint – 108 méteres világcsúccsal diadalmaskodott az úgynevezett free imersion számban, amely során búváruszony nélkül, a kötél segítségével húzza le magát a mélybe, majd ugyanígy jut vissza a felszínre.



A nOxygen Apnea Club versenyzője eddig 107 méterrel tartotta a világrekordot, amelyet az idén a Fülöp-szigeteken állított fel.



Törőcsik Zsófiának ez már a második diadala a limassoli világbajnokságon, korábban az uszony nélküli kategóriában 78 méterrel győzött.



Az összetett pontversenyben is vezető Törőcsik Zsófia számára még nem ért véget a vb, a következő versenyszáma a monofin (egyuszonyos) lesz.