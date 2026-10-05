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Törőcsik Zsófia világrekordját megjavítva lett ismét világbajnok

2026.10.05. 12:22
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Fotó: Török Attila
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Törőcsik Zsófia szabadtüdős búvárúszás vízi sportok csupasport világcsúcs
Saját világrekordját megjavítva nyert újabb aranyérmet a szabadtüdős búvárúszó Törőcsik Zsófia a Limassolban zajló világbajnokságon.

A világbajnok és világjátékok-győztes magyar sportoló – csapata hétfői tájékoztatása szerint – 108 méteres világcsúccsal diadalmaskodott az úgynevezett free imersion számban, amely során búváruszony nélkül, a kötél segítségével húzza le magát a mélybe, majd ugyanígy jut vissza a felszínre.

A nOxygen Apnea Club versenyzője eddig 107 méterrel tartotta a világrekordot, amelyet az idén a Fülöp-szigeteken állított fel.

Törőcsik Zsófiának ez már a második diadala a limassoli világbajnokságon, korábban az uszony nélküli kategóriában 78 méterrel győzött.

Az összetett pontversenyben is vezető Törőcsik Zsófia számára még nem ért véget a vb, a következő versenyszáma a monofin (egyuszonyos) lesz.

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Következő versenyszáma pénteken a páros uszonyos kategória lesz.

 

 

Törőcsik Zsófia szabadtüdős búvárúszás vízi sportok csupasport világcsúcs
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