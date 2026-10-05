Gyász: elhunyt a szöuli olimpia tornászbajnoka

A Tbilisziben született Gogoladze a Szovjetunió férfi tornászválogatottjának tagjaként nyert olimpiai aranyérmet Szöulban. A kiváló tornász a sportág történetébe is különleges akrobatikus elemekkel írta be a nevét: ő volt az első, aki olimpiai játékokon talajgyakorlatban bemutatta a tripla hátraszaltót. Két, róla elnevezett elem is bekerült a tornász elemek kódexébe.

Gogoladze a versenyzést követően az Egyesült Államokban, Ohióban telepedett le, ahol edzőként dolgozott. A tervek szerint végső nyugalomra szülővárosában, Tbilisziben helyezik.