Gyász: elhunyt a szöuli olimpia tornászbajnoka
Hatvanéves korában, október 4-én elhunyt Vladimir Gogoladze, az 1988-as szöuli olimpia csapatbajnoka – közölte a Grúz Nemzeti Olimpiai Bizottság.
A Tbilisziben született Gogoladze a Szovjetunió férfi tornászválogatottjának tagjaként nyert olimpiai aranyérmet Szöulban. A kiváló tornász a sportág történetébe is különleges akrobatikus elemekkel írta be a nevét: ő volt az első, aki olimpiai játékokon talajgyakorlatban bemutatta a tripla hátraszaltót. Két, róla elnevezett elem is bekerült a tornász elemek kódexébe.
Gogoladze a versenyzést követően az Egyesült Államokban, Ohióban telepedett le, ahol edzőként dolgozott. A tervek szerint végső nyugalomra szülővárosában, Tbilisziben helyezik.
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