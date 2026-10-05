Nemzeti Sportrádió

Gyász: elhunyt a szöuli olimpia tornászbajnoka

CSISZTU ZSUZSACSISZTU ZSUZSA
2026.10.05. 09:52
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Vladimir Gogoladze 1966–2026 (Fotó: Getty Images)
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torna Vladimir Gogoladze gyász
Hatvanéves korában, október 4-én elhunyt Vladimir Gogoladze, az 1988-as szöuli olimpia csapatbajnoka – közölte a Grúz Nemzeti Olimpiai Bizottság.

A Tbilisziben született Gogoladze a Szovjetunió férfi tornászválogatottjának tagjaként nyert olimpiai aranyérmet Szöulban. A kiváló tornász a sportág történetébe is különleges akrobatikus elemekkel írta be a nevét: ő volt az első, aki olimpiai játékokon talajgyakorlatban bemutatta a tripla hátraszaltót. Két, róla elnevezett elem is bekerült a tornász elemek kódexébe.

Gogoladze a versenyzést követően az Egyesült Államokban, Ohióban telepedett le, ahol edzőként dolgozott. A tervek szerint végső nyugalomra szülővárosában, Tbilisziben helyezik.

 

torna Vladimir Gogoladze gyász
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