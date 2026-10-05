Hajdú Kata: Mintha újjászülettem volna

– Első nemzetközi mérkőzésén megvan az első trófea új csapatában, azért ez nem hangzik rosszul! Még akkor sem, ha a BL-győztes Olympiakosz alapvetően esélyesebbnek számított az Eurokupa aranyérmesénél, a spanyol Catalunyánál.

– A lányokkal feltételeztük, hogy esélyesebbek vagyunk, de azért nagyon izgultam, mégiscsak én vagyok az egyik legfiatalabb az együttesben – nyilatkozta Hajdú Kata a Nemzeti Sportnak. – Ráadásul az edzőnk betett a kezdőcsapatba, ez nagyon meglepett. A hangulat remek volt, elképesztő az Olympiakosz szurkolótábora, nagyon élveztem a meccset.



– Ha jól tudom, a szülei a helyszínről szurkoltak.

– Kijöttek támogatni, nagyon örültem neki. Most először vagyok távol tőlük, sokat jelentett, hogy itt voltak. A vasárnapot még együtt tölthettük, hétfő reggel utaznak vissza Magyarországra.



Az Olympiakosz könnyed, 14 gólos győzelemmel nyerte meg az európai Szuperkupát a Catalunya ellen (Fotó: Olympiakos)



– Az látszott, hogy a védekezést nagyon összerakta a csapat, mindössze négy gólt engedtek a Catalunyának. Az első két negyedben döcögött a támadásuk, viszont a harmadik negyedtől teljesen uralták a mérkőzést, hét-hét gólt jegyeztek zárásként, így tulajdonképpen rendkívül simán, tizennyolc-négyre nyertek.

– A védekezés valóban remekül megy, a támadásunkon még érezni, hogy az évad elején járunk, nem annyira érezzük még egymást. Az edzőnk egyébként meccs közben ezt meg is jegyezte. A védekezésnek amúgy nagyon örülök, mindennek ez az alapja, és megismerve a görög mentalitást, hozzáállást, biztos vagyok abban, hogy a támadásunk is összeáll.



– A harmadik negyedben önre bízták a csapat első ötméteresét. Kihagyta. Ellenben bő egy perccel később góllal korrigált. Miként élte meg?

– Már-már szokássá vált, hogy minden bajnokság elején kihagyok egy ötöst… Most nyilván túlizgultam, nem tagadom, de boldog vagyok, hogy utána sikerült jóvá tennem. Jólesik a bizalom, velem lövették az első ötöst, kihagytam, ám egyetlen rosszalló tekintetet sem kaptam, csak biztatást, ez rengeteget jelent.



– Hogy érzi magát Görögországban?

– Nagyon jól! Sok emberrel beszélgettem, minden pozitív, a környezet, a csapat, a lányok, a stábtagok, az edzésmunka, semmibe sem tudok belekötni. Amikor megkerestek, azért tartottam kicsit a költözéstől, de minden várakozásomat felülmúlja az, ami itt fogadott. Olyan, mintha újjászülettem volna, nem is érezhetném magam jobban.



– A női válogatott épp vasárnap és hétfőn rendezi meg az összetartását. Beszélt Cseh Sándor szövetségi kapitánnyal?

– Egyeztettünk az összetartásokról, nem biztos, hogy ott tudok lenni rajtuk. Nagyon támogató, teljes mértékben megérti a helyzetet, és nem szeretne pluszterhet tenni rám, ez nagy megkönnyebbülést jelent. Remélem, azért lesz olyan alkalom, hogy haza tudok menni, ennek a menetrendje hamarosan úgyis kialakul.



– Milyen célokat tűzött ki az új idényre?

– Tök jó, hogy a regnáló BL-győzteshez érkeztem, de a címet meg is kell tartani. Nagyon szeretném kivenni a részem az előrehaladásunkból, segíteni a csapatot abban, hogy megvédjük a címeket. Kíváncsi vagyok arra, hogyan alakulnak az események, bízom abban, hogy az idény végén mindegyik trófeát a magasba emelhetjük.