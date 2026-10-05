Nemzeti Sportrádió

Hajdú Kata: Mintha újjászülettem volna

K. B.K. B.
2026.10.05. 11:48
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Hajdú Kata, az Olympiakosz kapásszélsője
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női vízilabda vízilabda Hajdú Kata
Hajdú Kata szombaton új csapatával, a görög Olympiakosszal megnyerte a női vízilabda európai Szuperkupát. A 20 éves játékossal beszélgettünk a történtekről, az eddigi tapasztalatairól és a céljairól.

– Első nemzetközi mérkőzésén megvan az első trófea új csapatában, azért ez nem hangzik rosszul! Még akkor sem, ha a BL-győztes Olympiakosz alapvetően esélyesebbnek számított az Eurokupa aranyérmesénél, a spanyol Catalunyánál.
– A lányokkal feltételeztük, hogy esélyesebbek vagyunk, de azért nagyon izgultam, mégiscsak én vagyok az egyik legfiatalabb az együttesben – nyilatkozta Hajdú Kata a Nemzeti Sportnak. – Ráadásul az edzőnk betett a kezdőcsapatba, ez nagyon meglepett. A hangulat remek volt, elképesztő az Olympiakosz szurkolótábora, nagyon élveztem a meccset.

– Ha jól tudom, a szülei a helyszínről szurkoltak.
– Kijöttek támogatni, nagyon örültem neki. Most először vagyok távol tőlük, sokat jelentett, hogy itt voltak. A vasárnapot még együtt tölthettük, hétfő reggel utaznak vissza Magyarországra.
 

Az Olympiakosz könnyed, 14 gólos győzelemmel nyerte meg az európai Szuperkupát a Catalunya ellen (Fotó: Olympiakos)


Az látszott, hogy a védekezést nagyon összerakta a csapat, mindössze négy gólt engedtek a Catalunyának. Az első két negyedben döcögött a támadásuk, viszont a harmadik negyedtől teljesen uralták a mérkőzést, hét-hét gólt jegyeztek zárásként, így tulajdonképpen rendkívül simán, tizennyolc-négyre nyertek.
– A védekezés valóban remekül megy, a támadásunkon még érezni, hogy az évad elején járunk, nem annyira érezzük még egymást. Az edzőnk egyébként meccs közben ezt meg is jegyezte. A védekezésnek amúgy nagyon örülök, mindennek ez az alapja, és megismerve a görög mentalitást, hozzáállást, biztos vagyok abban, hogy a támadásunk is összeáll.

A harmadik negyedben önre bízták a csapat első ötméteresét. Kihagyta. Ellenben bő egy perccel később góllal korrigált. Miként élte meg?
– Már-már szokássá vált, hogy minden bajnokság elején kihagyok egy ötöst… Most nyilván túlizgultam, nem tagadom, de boldog vagyok, hogy utána sikerült jóvá tennem. Jólesik a bizalom, velem lövették az első ötöst, kihagytam, ám egyetlen rosszalló tekintetet sem kaptam, csak biztatást, ez rengeteget jelent.

Hogy érzi magát Görögországban?
– Nagyon jól! Sok emberrel beszélgettem, minden pozitív, a környezet, a csapat, a lányok, a stábtagok, az edzésmunka, semmibe sem tudok belekötni. Amikor megkerestek, azért tartottam kicsit a költözéstől, de minden várakozásomat felülmúlja az, ami itt fogadott. Olyan, mintha újjászülettem volna, nem is érezhetném magam jobban.

A női válogatott épp vasárnap és hétfőn rendezi meg az összetartását. Beszélt Cseh Sándor szövetségi kapitánnyal?
– Egyeztettünk az összetartásokról, nem biztos, hogy ott tudok lenni rajtuk. Nagyon támogató, teljes mértékben megérti a helyzetet, és nem szeretne pluszterhet tenni rám, ez nagy megkönnyebbülést jelent. Remélem, azért lesz olyan alkalom, hogy haza tudok menni, ennek a menetrendje hamarosan úgyis kialakul.

Milyen célokat tűzött ki az új idényre?
– Tök jó, hogy a regnáló BL-győzteshez érkeztem, de a címet meg is kell tartani. Nagyon szeretném kivenni a részem az előrehaladásunkból, segíteni a csapatot abban, hogy megvédjük a címeket. Kíváncsi vagyok arra, hogyan alakulnak az események, bízom abban, hogy az idény végén mindegyik trófeát a magasba emelhetjük.

 

 

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