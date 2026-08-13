Asztalitenisz WTT: András Csaba kiesett a 32 között Malmőben

A világranglista 66. helyén álló magyar játékos a selejtezőből három mérkőzést megnyerve került a főtáblára a Europe Smashen, amelynek első fordulójából hatalmas bravúrral jutott tovább. A nemzetközi szövetség rangsorában 11. helyezett, 2022-ben Európa-bajnok, csapatban világbajnoki ezüstérmes, kínai származású német Dang Qiut búcsúztatta három sima játszmában. András Csaba a sikerrel első győzelmét aratta főtáblán Smash-viadalon, amely a legmagasabb kategória a WTT versenysorozatában.

A folytatás már nem sikerült, mivel csütörtökön a 32 között a világranglista-35. Omar Asszar harminc perc alatt – ugyancsak három szettben – legyőzte a magyar sportolót.

ASZTALITENISZ

WTT-sorozat, Europe Smash, Malmö

Férfi egyes, 2. forduló (a 32 közé jutásért)

Omar Asszar (egyiptomi)–András Csaba 3:0 (11, 8, 5)