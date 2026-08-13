Nemzeti Sportrádió

Asztalitenisz WTT: András Csaba kiesett a 32 között Malmőben

2026.08.13. 13:25
null
András Csaba nem jutott a nyolcaddöntőbe Malmőben (Fotó: Nagy Gábor)
Címkék
Europe Smash WTT-sorozat asztalitenisz András Csaba
András Csaba 3:0-ra kikapott az egyiptomi Omar Asszartól az asztaliteniszezők WTT-sorozatának 1.55 millió dollár összdíjazású malmői versenyén, így nem jutott a 16 közé.

A világranglista 66. helyén álló magyar játékos a selejtezőből három mérkőzést megnyerve került a főtáblára a Europe Smashen, amelynek első fordulójából hatalmas bravúrral jutott tovább. A nemzetközi szövetség rangsorában 11. helyezett, 2022-ben Európa-bajnok, csapatban világbajnoki ezüstérmes, kínai származású német Dang Qiut búcsúztatta három sima játszmában. András Csaba a sikerrel első győzelmét aratta főtáblán Smash-viadalon, amely a legmagasabb kategória a WTT versenysorozatában.

A folytatás már nem sikerült, mivel csütörtökön a 32 között a világranglista-35. Omar Asszar harminc perc alatt – ugyancsak három szettben – legyőzte a magyar sportolót.

ASZTALITENISZ
WTT-sorozat, Europe Smash, Malmö
Férfi egyes, 2. forduló (a 32 közé jutásért)
Omar Asszar (egyiptomi)–András Csaba 3:0 (11, 8, 5)

 

Europe Smash WTT-sorozat asztalitenisz András Csaba
Legfrissebb hírek

András Csaba: Nem számítottam erre a sikerre

Egyéb egyéni
Tegnap, 11:13

Asztalitenisz WTT: András Csaba a 32 közé jutott Malmőben

Egyéb egyéni
2026.08.11. 19:40

Asztalitenisz: András Csaba főtáblás Malmőben

Egyéb egyéni
2026.08.09. 22:27

András Csaba meccslabdákat hárítva nyert a malmői WTT-torna selejtezőjében

Egyéb egyéni
2026.08.08. 21:22

Tűz ütött ki az Ormai László Asztalitenisz Csarnokban

Egyéb egyéni
2026.08.07. 20:23

Augusztus végén, Budaörsön lesz az asztalitenisz női BL első szakaszának tornája

Egyéb egyéni
2026.07.20. 19:52

A világszövetség feloldotta az orosz asztaliteniszezőkkel szembeni szankciókat

Egyéb egyéni
2026.07.13. 13:33

Asztalitenisz: Ormai Lászlóra emlékeztek

Egyéb egyéni
2026.07.10. 17:13