Nemzeti Sportrádió

Elhagyta az edzőtábort az angolok középpályása

T. Z.T. Z.
2026.10.05. 11:27
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Alex Scott (piros trikóban) visszatér klubcsapatához (Fotó: Getty Images)
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angol labdarúgó-válogatott Bournemouth sérülés Alex Scott
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő AFC Bournemouth 23 éves középpályása, Alex Scott combizomsérülés miatt elhagyja az angol válogatott edzőtáborát, és visszatér klubcsapatához.

A New York Times hétfői beszámolója szerint az orvosok jelenleg a sérülés súlyosságát vizsgálják, de az első félelmek szerint akár két hónap kihagyás is várhat a labdarúgóra.

Alex Scott szombaton először volt kezdő az angol felnőttválogatottban a Horvátország elleni 7–0-ra megnyert Nemzetek Ligája-meccsen, a 70. percben cserélte le Thomas Tuchel szövetségi kapitány. A középpályásnak ez volt egyébként a második fellépése a háromoroszlánosok színeiben.

Az AFC Bournemouth számára különösen rossz hír lehet Scott hosszabb kiesése, mivel a játékos eddig mind az öt Premier League-mérkőzésen kezdett, ezeken egy gólt szerzett és adott egy gólpasszt is. A gárda ráadásul már így is nélkülözni kénytelen másik meghatározó játékosát, Eli Junior Kroupit, aki lábműtétje után három-négy hónapig nem állhat csapata rendelkezésére.

Scott 2023-ban érkezett az AFC Bournemouthhoz a Bristol Citytől, és azóta 95 mérkőzésen lépett pályára.

 

angol labdarúgó-válogatott Bournemouth sérülés Alex Scott
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