Elhagyta az edzőtábort az angolok középpályása

A New York Times hétfői beszámolója szerint az orvosok jelenleg a sérülés súlyosságát vizsgálják, de az első félelmek szerint akár két hónap kihagyás is várhat a labdarúgóra.



Alex Scott szombaton először volt kezdő az angol felnőttválogatottban a Horvátország elleni 7–0-ra megnyert Nemzetek Ligája-meccsen, a 70. percben cserélte le Thomas Tuchel szövetségi kapitány. A középpályásnak ez volt egyébként a második fellépése a háromoroszlánosok színeiben.



Az AFC Bournemouth számára különösen rossz hír lehet Scott hosszabb kiesése, mivel a játékos eddig mind az öt Premier League-mérkőzésen kezdett, ezeken egy gólt szerzett és adott egy gólpasszt is. A gárda ráadásul már így is nélkülözni kénytelen másik meghatározó játékosát, Eli Junior Kroupit, aki lábműtétje után három-négy hónapig nem állhat csapata rendelkezésére.



Scott 2023-ban érkezett az AFC Bournemouthhoz a Bristol Citytől, és azóta 95 mérkőzésen lépett pályára.