Nemzeti Sportrádió

András Csaba: Nem számítottam erre a sikerre

V. J./MTIV. J./MTI
2026.08.12. 11:13
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Fotó: Dömötör Csaba, archív
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WTT-sorozat asztalitenisz András Csaba
András Csaba azt mondta, nem számított a 10. helyen kiemelt német Dang Qiu elleni sikerre az asztaliteniszezők WTT-sorozatának 1,55 millió dollár összdíjazású malmői versenyén, most pedig nagyon boldog és várja a következő feladatot.

A világranglista 66. helyén álló magyar játékos a selejtezőből jutott fel a 64-es főtáblára a Europe Smash-en, ráadásul úgy, hogy a kvalifikáció első körében egy pontra volt a kieséstől.

A főtábla első fordulójában, kedden aztán ismét a kínai származású, 2022-ben Európa-bajnok, csapatban világbajnoki ezüstérmes Dang Qiu (11.) várt rá, akitől június végén, a Los Angeles-i United States Smash-en simán kikapott. Most teljesen más volt a forgatókönyv: András nagyszerűen játszott és mindössze 14 pontot engedélyezett tollszárfogással játszó riválisának.

A 32 között – csütörtökön – az egyiptomi Omar Asszar (35.) lesz az ellenfele.

„Őszintén szólva nem számítottam erre a sikerre – nyilatkozott a WTT honlapján a 24 éves András Csaba.Úgy érzem, taktikailag tökéletesen játszottam, és úgy tűnik, tanultam a Los Angelesben elkövetett hibáimból. Nagyon boldog vagyok, hogy megmutathattam, ezen a szinten is számolni kell velem. Izgatottan várom a következő meccseket.”

Magyar férfi asztaliteniszező először nyert főtáblás mérkőzést Smash-versenyen, amely a legmagasabb kategória a WTT versenysorozatában.

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A magyar versenyző a Europe Smashen a német Dang Qiut győzte le.

 

 

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