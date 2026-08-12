András Csaba: Nem számítottam erre a sikerre

A világranglista 66. helyén álló magyar játékos a selejtezőből jutott fel a 64-es főtáblára a Europe Smash-en, ráadásul úgy, hogy a kvalifikáció első körében egy pontra volt a kieséstől.

A főtábla első fordulójában, kedden aztán ismét a kínai származású, 2022-ben Európa-bajnok, csapatban világbajnoki ezüstérmes Dang Qiu (11.) várt rá, akitől június végén, a Los Angeles-i United States Smash-en simán kikapott. Most teljesen más volt a forgatókönyv: András nagyszerűen játszott és mindössze 14 pontot engedélyezett tollszárfogással játszó riválisának.

A 32 között – csütörtökön – az egyiptomi Omar Asszar (35.) lesz az ellenfele.

„Őszintén szólva nem számítottam erre a sikerre – nyilatkozott a WTT honlapján a 24 éves András Csaba. – Úgy érzem, taktikailag tökéletesen játszottam, és úgy tűnik, tanultam a Los Angelesben elkövetett hibáimból. Nagyon boldog vagyok, hogy megmutathattam, ezen a szinten is számolni kell velem. Izgatottan várom a következő meccseket.”

Magyar férfi asztaliteniszező először nyert főtáblás mérkőzést Smash-versenyen, amely a legmagasabb kategória a WTT versenysorozatában.