Öt és plusz egy tanulság az ukránok elleni mérkőzés előtt

1. Egyetlen megingás is döntő lehet

A budapesti mérkőzés legfontosabb leckéje, hogy ezen a szinten a hibák ára azonnal megjelenik az eredményjelzőn. A magyar csapat összességében nem játszott alárendelt szerepet, mégis egy, az első félidő hajrájában elkövetett védekezési megingás elég volt Danilo Szikan góljához. Egy kevés gólos, feszült hangulatú mérkőzésen az ilyen botlásnak döntő jelentősége van. Marco Rossi együttese az utóbbi években arra építette sikereit, hogy szervezett, nehezen feltörhető, a kulcspillanatokban koncentrált csapat. Ukrajna ellen ez a stabilitás néhány másodpercig nem volt meg. Nem a védekezési rendszer omlott össze, de jött egy pici késés a visszarendeződésben, egy rossz helyezkedés. A tanulság kézenfekvő: ha a magyar válogatott nem tud egy meccsen sok helyzetet kialakítani, akkor a saját kapuja előtt lényegében hibátlan teljesítményre van szüksége.

Vigyázni kell, mert az ukránok egy hibát is képesek megbüntetni (Fotó: Szabó Miklós)

2. A labdabirtoklás még nem jelent fölényt

A vereség egyik frusztráló eleme, hogy a mieink a második félidőben sok időt töltöttek az ukrán térfélen, ám a mezőnyfölényből kevés lehetőség született. Az ukránok fegyelmezetten és nagy létszámban zárták a saját tizenhatosuk előterét, a magyar támadások pedig sokszor kiszámíthatóvá váltak. A beadások, a távoli próbálkozások és az oldalirányú járatás önmagukban nem bontják meg a tömör blokkot. A válogatottnak az ilyen mérkőzéseken több váratlan megoldásra lesz szüksége: gyorsabb irányváltásokra, több második hullámban érkezésre és nagyobb egyéni vállalkozókedvre.



3. Szoboszlai Dominiknak mélyebbről kell szerveznie

Ez olyan tanulság, amelyet Marco Rossi már levont az ukrán meccs óta. Akkor – bár lényegében szabadon mozoghatott – tulajdonképpen harmadik csatárt játszott a magyar csapatkapitány, a legtöbb időt a bal oldalon töltve. Érthető a szövetségi kapitány elgondolása is, hiszen az égető csatárhiány, Varga Barnabás és Sallai Roland sérülése miatt legjobb játékosát közelebb játszatta a kapuhoz, hátba adódik jó lövőhelyzete. A harmadik meccsen, Grúzia ellen viszont már világosan megmutatkozott, hogy a Liverpool FC futballistája akkor a leghasznosabb, ha mélyebbről szervezi a csapat támadójátékát, begyűjti a megszerzett labdákat és onnan mozgatja a társakat. Mindez persze akkor ideális, ha van mellette két olyan középpályás, aki leveszi a válláról a „kulimunka” terheit, bár a csapatkapitány a munka ezen részét is el szokta végezni, ha arra van szükség.



4. Centerre nem érdemes játszani

Az ukránok elleni hajrá egyik taktikai ellentmondása az volt, hogy a magyar válogatott egyre több labdát juttatott ki a szélekre, és egyre gyakrabban próbálkozott beadásokkal, miközben Varga Barnabás hiányában a pályán nem igazán volt olyan klasszikus középcsatár, akire ezt a játékot fel lehetett volna építeni. Bárány Donát akkor még nem tudott sérüléséből visszatérve teljes meccset vállalni, és beállása után sem nagyon találták meg a labdák. Lukács Dániel kezdett ezen a poszton, de ő hasznosabb a szélen. A paksi gólkirályjelölt Szalai Józsefben láthatóan nem bízik a kapitány, aki egyébként Grúzia ellen merészet húzott, és az egyébként szélső, szinte újonc Tóth Milánt játszatta középcsatárként. Ez sem volt rosszabb megoldás a korábbiaknál – bár jobb sem. Még nem tudjuk, Nagyszombatban miként dönt Marco Rossi, lehet, hogy kétcsatáros játékra tér át, vagy akár hamis 9-essel próbálkozik. Mindenesetre azt aligha várhatjuk, hogy a centerjátékunkkal múljuk felül Ukrajnát, és leginkább azért kell szorítani, hogy az utolsó két meccsre már visszatérjen Varga Barnabás.



5. A fegyelem nem csak taktikai ügy

A meccs végén elszabadultak az indulatok a pályán. Egy kiélezett mérkőzésen érthető, hogy magas a feszültség, különösen akkor, ha a hazai csapatnak hajtania kell az egyenlítésért. Mégis, a kontroll elvesztése sohasem segíti a hátrányban lévő felet. Az ilyen jelenetek energiát vesznek el, megtörik a játék ritmusát, és sokszor éppen annak kedveznek, aki vezet. Ukrajna a hajrában pontosan azt kapta, amire szüksége volt: szétesőbb meccsképet, több megállást és kevesebb folyamatos magyar támadást. A szenvedélyre szükség van, de a magyar válogatott akkor lehet igazán érett csapat, ha a meccs érzelmi hőfokát is képes kezelni.



+1: Szerencse is kell!

Ennek fontosságát Marco Rossi is hangsúlyozta az első meccs után, és nem lehet vitatkozni vele, még ha az túlzásnak is tetszik, hogy a 2024-es dublini felkészülési meccs óta minden a magyar válogatott ellen volna. Tény, hogy miként az életben, úgy a futballban is nehéz boldogulni, amikor Fortuna huzamosan a másik irányba fordítja az arcát. Mert ha például az Ukrajna elleni meccs elején Lukács Dániel gyönyörű mozdulata után a labda nem a jobb kapufa és a léc találkozási pontját találta volna el, hanem néhány centivel balra vagy lejjebb megy, akkor most az ukránoknak kellene a tanulságokat keresgélniük.



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