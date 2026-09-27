Nemzeti Sportrádió

Asztalitenisz: András Csaba újabb sikere párosban

SZ. M.SZ. M.
2026.09.27. 17:57
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Az András Csaba, Ivor Ban kettős ismét értékes tornagyőzelmet aratott (Fotó. WTT)
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Első számú játékosunk, András Csaba a horvát Ivor Ban oldalán megnyerte az asztalitenisz WTT-sorozat linzi versenyét.

 

Rendkívül magabiztosan menetelt az András Csaba, Ivor Ban páros a WTT-sorozat feeder besorolású linzi állomásán: a harmadik helyen kiemelt magyar, horvát duó úgy jutott el a döntőig, hogy közben játszmát sem veszített, de tegyük hozzá, az ausztriai fináléban a túloldalon álló, s három meccsen mindössze két szettet elbukó Connor Green, Mateusz Zalewski angol, lengyel kooperáció formájára sem lehetett panasz. Olyannyira, hogy Green és Zalewski magabiztos kezdéssel simán elvitte az első etapot, ezt követően azonban András Csabáék megtalálták a kulcsot ellenük, kiegyenlítettek, majd végül öt játszmában nyertek.

A magyar, horvát kettős ezzel folytatja remeklését, a 2022-es kolozsvári U21-es Európa-bajnoki aranyérem és az idei törökországi WTT-verseny győztesének járó kupa után újabb értékes trófeával gazdagította gyűjteményét.

WTT-SOROZAT, FEEDER, LINZ
Férfiak. Páros. Döntő:
András Csaba, Ban (magyar, horvát)–Green, Zalewski (angol, lengyel) 3:2 (–5, 5, 8, –8, 5)

 

 

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