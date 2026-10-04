Nemzeti Sportrádió

Megérkezett az eső Sepangba, elhalasztották a rajtot! – Bahreini Nagydíj, verseny

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.10.04. 08:43
Fotó: AFP
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verseny F1 Bahreini Nagydíj Formula–1 Spenag
Max Verstappen magabiztosan szerezte meg szezonbeli első pole pozícióját a Sepangban rendezendő Bahreini Nagydíjon, így ő várhatja az élről a piros lámpák kialvását. Mellőle Lewis Hamilton indulhat, a második soron Andrea Kimi Antonelli és Charles Leclerc, míg a harmadikon Lando Norris és Oscar Piastri osztozik. George Russell a hetedik, Isack Hadjar pedig a nyolcadik pozícióból támadhat. Arról, hogy miként alakul az év 16. futama, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

 

BAHREINI NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE

  1.VerstappenRed Bull-Ford
  2.HamiltonFerrari
  3.AntonelliMercedes
  4.LeclercFerrari
  5. NorrisMcLaren-Mercedes
  6.PiastriMcLaren-Mercedes
  7.RussellMercedes
  8.Hadjar*Red Bull-Ford
  9.GaslyAlpine-Mercedes
10.BortoletoAudi
11.LawsonRacing Bulls-Ford
12.AlonsoAston Martin-Honda
13.SainzWilliams-Mercedes
14.StrollAston Martin-Honda
15.HülkenbergAudi
16.BearmanHaas-Ferrari
17.OconHaas-Ferrari
18.AlbonWilliams-Mercedes
19.BottasCadillac-Ferrari
20.PérezCadillac-Ferrari
21.Colapinto**Alpine-Mercedes
22.Lindblad***Racing Bulls-Ford
*: 5 rajthelyes büntetés.
**: 5 rajthelyes büntetés baleset okozásárt, és a mezőny végére sorolják vissza motorkomponens-cserék miatt.
***: a mezőny végére sorolják vissza motorkomponens-cserék miatt.

 

22. BAHREINI NAGYDÍJ
OKTÓBER 2., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Verstappen  1:37.520
2. szabadedzés1. Leclerc 1:37.528
OKTÓBER 3., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Antonelli 1:36.302
Időmérő1. Verstappen 1:35.130
OKTÓBER 4., VASÁRNAP
A verseny (56 kör, 310.417 km) rajtja9.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Szingapúri Nagydíj, Szingapúroktóber 11., 14.00
Amerikai Nagydíj, Austinoktóber 25., 21.00
Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóvárosnovember 1., 21.00

 

 

verseny F1 Bahreini Nagydíj Formula–1 Spenag
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