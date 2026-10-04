Megérkezett az eső Sepangba, elhalasztották a rajtot! – Bahreini Nagydíj, verseny
Max Verstappen magabiztosan szerezte meg szezonbeli első pole pozícióját a Sepangban rendezendő Bahreini Nagydíjon, így ő várhatja az élről a piros lámpák kialvását. Mellőle Lewis Hamilton indulhat, a második soron Andrea Kimi Antonelli és Charles Leclerc, míg a harmadikon Lando Norris és Oscar Piastri osztozik. George Russell a hetedik, Isack Hadjar pedig a nyolcadik pozícióból támadhat. Arról, hogy miként alakul az év 16. futama, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
BAHREINI NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE
|1.
|Verstappen
|Red Bull-Ford
|2.
|Hamilton
|Ferrari
|3.
|Antonelli
|Mercedes
|4.
|Leclerc
|Ferrari
|5.
|Norris
|McLaren-Mercedes
|6.
|Piastri
|McLaren-Mercedes
|7.
|Russell
|Mercedes
|8.
|Hadjar*
|Red Bull-Ford
|9.
|Gasly
|Alpine-Mercedes
|10.
|Bortoleto
|Audi
|11.
|Lawson
|Racing Bulls-Ford
|12.
|Alonso
|Aston Martin-Honda
|13.
|Sainz
|Williams-Mercedes
|14.
|Stroll
|Aston Martin-Honda
|15.
|Hülkenberg
|Audi
|16.
|Bearman
|Haas-Ferrari
|17.
|Ocon
|Haas-Ferrari
|18.
|Albon
|Williams-Mercedes
|19.
|Bottas
|Cadillac-Ferrari
|20.
|Pérez
|Cadillac-Ferrari
|21.
|Colapinto**
|Alpine-Mercedes
|22.
|Lindblad***
|Racing Bulls-Ford
|*: 5 rajthelyes büntetés.
**: 5 rajthelyes büntetés baleset okozásárt, és a mezőny végére sorolják vissza motorkomponens-cserék miatt.
***: a mezőny végére sorolják vissza motorkomponens-cserék miatt.
|22. BAHREINI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 2., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Verstappen 1:37.520
|2. szabadedzés
|1. Leclerc 1:37.528
|OKTÓBER 3., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Antonelli 1:36.302
|Időmérő
|1. Verstappen 1:35.130
|OKTÓBER 4., VASÁRNAP
|A verseny (56 kör, 310.417 km) rajtja
|9.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Szingapúri Nagydíj, Szingapúr
|október 11., 14.00
|Amerikai Nagydíj, Austin
|október 25., 21.00
|Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros
|november 1., 21.00
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