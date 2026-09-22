Nemzetközi versenyek rendezésére alkalmas asztalitenisz-termet adtak át Pécsen

A közlemény szerint a kedden átadott létesítmény burkolata a nemzetközi versenyek megrendezéséhez szükséges minőségű, öltözőket alakítottak ki, továbbá a sportág igényei szerinti sötétítést, világítást és gépészetet.

A termet elsősorban a PTE Pécsi Egyetemi Atlétikai Club (PTE-PEAC) igazolt – közöttük magyar bajnokság élmezőnyében és nemzetközi viadalokon is rendszeresen szereplő – versenyzői használják majd, de hallgatói és szabadidős igényeket is kiszolgál.

A beruházást a belvárosi Szalay László Kollégium – közismertebb nevén UNIV – korábbi éttermi részén valósították meg. A 105 millió forintos fejlesztés költségeit az Aktív Magyarország az Országos Asztalitenisz-terem Fejlesztési Program keretéből 32 millió forinttal támogatta – olvasható a PTE közleményében.