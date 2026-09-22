Nemzeti Sportrádió

Nemzetközi versenyek rendezésére alkalmas asztalitenisz-termet adtak át Pécsen

2026.09.22. 14:24
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Fotó: PTE
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Pécs csarnokavatás asztalitenisz PTE-PEAC
Nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas, nyolcasztalos, félezer négyzetméter alapterületű asztalitenisz-terem létesült a Pécsi Tudományegyetem (PTE) és az Aktív Magyarország finanszírozásával a baranyai megyeszékhelyen – tájékoztatta az MTI-t a felsőoktatási intézmény.

A közlemény szerint a kedden átadott létesítmény burkolata a nemzetközi versenyek megrendezéséhez szükséges minőségű, öltözőket alakítottak ki, továbbá a sportág igényei szerinti sötétítést, világítást és gépészetet.

A termet elsősorban a PTE Pécsi Egyetemi Atlétikai Club (PTE-PEAC) igazolt – közöttük magyar bajnokság élmezőnyében és nemzetközi viadalokon is rendszeresen szereplő – versenyzői használják majd, de hallgatói és szabadidős igényeket is kiszolgál.

A beruházást a belvárosi Szalay László Kollégium – közismertebb nevén UNIV – korábbi éttermi részén valósították meg. A 105 millió forintos fejlesztés költségeit az Aktív Magyarország az Országos Asztalitenisz-terem Fejlesztési Program keretéből 32 millió forinttal támogatta – olvasható a PTE közleményében.

 

Pécs csarnokavatás asztalitenisz PTE-PEAC
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