Pongrácz Bence és Pupp Réka is magabiztosan nyerte meg első meccsét a cselgáncs-vb-n

EDDIGI EGYETLEN párharcukat a brit Charlie Young nyerte meg Pongrácz Bence ellen, méghozzá nem is régen, a nyári végi lausanne-i Grand Slamen. A világranglistán is két hellyel előzte meg a 40. magyart, de a VS Dunakeszi dzsudokája erőtől duzzadva, eltökélten lépett szőnyegre, és érdemi esélyt ezúttal nem is adott riválisának. Próbált ugyan befordulni, dobást előkészíteni a brit, de Pongrácz ezeket megfogta. Igaz, egy sidó hátrányba került, nem sokkal később viszont derékon kapta ellenfelét, és földhöz vágta az akció ellen védekezni képtelen Youngot. Annyi azért összejött a britnek, hogy nem ippont érően esett a tatamira „csak” vazaari lett belőle. A hátralévő nagyjából másfél percben Pongrácz annak ellenére aktív volt, hogy riválisának volt inkább sürgős, magabiztos dzsúdóval jutott be a legjobb 32 közé.

Pupp Réka hongkongi riválisának pillanata sem volt a paksi ellen, második próbálkozásra már vazaarit érően dobta el őt a magyar. Másodpercekkel később ippont érően leszorította, kevesebb mint 2 percig tartó küzdelmet nyert meg nagyon fölényesen.