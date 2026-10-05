Nemzeti Sportrádió

Pongrácz Bence és Pupp Réka is magabiztosan nyerte meg első meccsét a cselgáncs-vb-n

KAPOLCSI-SZABÓ BENCEKAPOLCSI-SZABÓ BENCE
• Baku
2026.10.05. 09:17
Pongrácz Bence (fehérben) küzd a brit Charlie Younggal (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)
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cselgáncs Pongrácz Bence Pupp Réka
Az azerbajdzsáni cselgáncs-világbajnokság második napján a 66 kilogrammos mezőnyben versenyző egyetlen magyar, Pongrácz Bence vazaarival jutott tovább a második fordulóba, az 52 kilósok között Pupp Réka ipponnal győzött.

EDDIGI EGYETLEN párharcukat a brit Charlie Young nyerte meg Pongrácz Bence ellen, méghozzá nem is régen, a nyári végi lausanne-i Grand Slamen. A világranglistán is két hellyel előzte meg a 40. magyart, de a VS Dunakeszi dzsudokája erőtől duzzadva, eltökélten lépett szőnyegre, és érdemi esélyt ezúttal nem is adott riválisának. Próbált ugyan befordulni, dobást előkészíteni a brit, de Pongrácz ezeket megfogta. Igaz, egy sidó hátrányba került, nem sokkal később viszont derékon kapta ellenfelét, és földhöz vágta az akció ellen védekezni képtelen Youngot. Annyi azért összejött a britnek, hogy nem ippont érően esett a tatamira „csak” vazaari lett belőle. A hátralévő nagyjából másfél percben Pongrácz annak ellenére aktív volt, hogy riválisának volt inkább sürgős, magabiztos dzsúdóval jutott be a legjobb 32 közé. 

Pupp Réka hongkongi riválisának pillanata sem volt a paksi ellen, második próbálkozásra már vazaarit érően dobta el őt a magyar. Másodpercekkel később ippont érően leszorította, kevesebb mint 2 percig tartó küzdelmet nyert meg nagyon fölényesen. 

 

cselgáncs Pongrácz Bence Pupp Réka
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