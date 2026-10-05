Csizmadia Csaba: A szövetség elmúlt tíz évének egyik legjobb döntése volt Willi Orbán honosítása

„Önmagáért beszél, hogy a válogatott három mérkőzésen mindössze egy gólt kapott a Nemzetek Ligájában – ez nemcsak a védőkről, hanem az egész csapat védekezéséről és a kapusteljesítményről sokat elmond. Edzőként számomra a legfontosabb, hogyan néz ki hátul a csapat, és ebből a szempontból elégedettek lehetünk a válogatottal is. Óriási a szerepe a hátsó stabilitásban Willi Orbánnak, a honosítása szerintem a szövetség egyik legjobb döntése az elmúlt tíz évben. Bárkit tesznek mellé, képes jobb teljesítményt kihozni belőle. Csinger Márk jó képességű belső védő, fiatalként sokat tanulhat, és ehhez a lehető legjobb ember mellett szerepel. Kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott a három NL-meccsen, nem követett el szembetűnő hibát. Ha át tudja venni a lipcsei hátvéd profizmusát és hozzáállását, hosszú távon alapember lehet a válogatottban. Kerkez Milos hibáját az ukránok ellen mindenki láthatta, sok kritikát kapott miatta, ám ő is fiatal játékos, természetes, hogy időnként hullámvölgybe kerül. A legnagyobb sztárok is hibáznak, úgyhogy nem kritizálnám egyetlen rossz tolódás miatt – biztosan százszor lejátszotta már magában azt a szituációt. Hétfőn eltiltás miatt nem léphet pályára, így az a kérdés, Marco Rossi Nagy Zsolt rutinját választja-e, vagy bedobja a mély vízbe Doktorics Áront. Nagyon örülnék a Vasas-védő bemutatkozásának, mivel korábban dolgoztam vele, és kevés hozzá hasonlóan „futballintelligens” játékossal találkoztam. Az ukránok ellen az első mérkőzésen is nyerhettünk volna, ezért most is bizakodom. Bízom benne, hogy legalább egy pontot elhoz a válogatott Nagyszombatból, és hogy békés körülmények között rendezik meg a találkozót” – mondta lapunk szakértőjeként Csizmadia Csaba.

NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA

2. CSOPORT, 4. FORDULÓ

20.45: Ukrajna–MAGYARORSZÁG, Nagyszombat (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.45: Észak-Írország–Grúzia, Belfast – élőben az NSO-n!