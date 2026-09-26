Nemzeti Sportrádió

Asztalitenisz: András Csaba párosban döntőbe jutott Linzben

SZŰCS MIKLÓSSZŰCS MIKLÓS
2026.09.26. 19:33
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Az András Csaba, Ivor Ban páros remek játékkal, szettveszteség nélkül kvalifikált a döntőbe (Fotó: WTT)
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WTT asztalitenisz András Csaba
A WTT-sorozat linzi állomásán András Csaba egyesben szoros, ötjátszmás meccsen kikapott a spanyol Diego Lillótól, a horvát Ivor Bannal alkotott párosa azonban két remek győzelemmel bejutott a döntőbe úgy, hogy a fináléig vezető úton egyetlen játszmát sem veszített.

Spanyol napot tartott a Linzben zajló feeder besorolású WTT-versenyen András Csaba (világranglista-55.). A torna első helyén kiemelt 24 éves magyar játékos a spanyol Diego Lillo ellen állt asztalhoz a nyolcaddöntőben, s ugyan az esélyek inkább András mellett szóltak, két évvel fiatalabb ellenfele ötjátszmás szoros csatában nyerni tudott. András Csabának ezek után már csak a horvát Ivor Bannal alkotott párosa maradt versenyben. A rajt előtt a harmadik helyen rangsorolt duó előbb a szlovák Damian Floro, Samuel Palusek, majd a spanyol Daniel Berzosa, Juan Pérez kettőst is három játszmában legyőzte, ezzel bejutott a vasárnapi fináléba, ahol a Connor Green, Mateusz Zalewski angol, lengyel kooperáció lesz az ellenfél.

WTT-SOROZAT, FEEDER, LINZ
FÉRFIAK
EGYES
Nyolcaddöntő: 
Lillo (spanyol)–András Csaba 3:2 (–10, 6, 6, –5, 7)
PÁROS
Negyeddöntő: 
András, Ban (magyar, horvát)–Floro, Paulsek (szlovák) 3:0 (5, 4, 8)
Elődöntő:
András, Ban–Berzosa, Pérez (spanyol) 3:0 (7, 8, 7)

 

WTT asztalitenisz András Csaba
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