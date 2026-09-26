Asztalitenisz: András Csaba párosban döntőbe jutott Linzben

Spanyol napot tartott a Linzben zajló feeder besorolású WTT-versenyen András Csaba (világranglista-55.). A torna első helyén kiemelt 24 éves magyar játékos a spanyol Diego Lillo ellen állt asztalhoz a nyolcaddöntőben, s ugyan az esélyek inkább András mellett szóltak, két évvel fiatalabb ellenfele ötjátszmás szoros csatában nyerni tudott. András Csabának ezek után már csak a horvát Ivor Bannal alkotott párosa maradt versenyben. A rajt előtt a harmadik helyen rangsorolt duó előbb a szlovák Damian Floro, Samuel Palusek, majd a spanyol Daniel Berzosa, Juan Pérez kettőst is három játszmában legyőzte, ezzel bejutott a vasárnapi fináléba, ahol a Connor Green, Mateusz Zalewski angol, lengyel kooperáció lesz az ellenfél.

WTT-SOROZAT, FEEDER, LINZ

FÉRFIAK

EGYES

Nyolcaddöntő:

Lillo (spanyol)–András Csaba 3:2 (–10, 6, 6, –5, 7)

PÁROS

Negyeddöntő:

András, Ban (magyar, horvát)–Floro, Paulsek (szlovák) 3:0 (5, 4, 8)

Elődöntő:

András, Ban–Berzosa, Pérez (spanyol) 3:0 (7, 8, 7)