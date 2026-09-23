Asztalitenisz: András Csaba történelmet ír, első kiemelt Linzben

A világranglistán 55. helyezett András első kiemeltként csütörtökön lép először asztalhoz a 30 ezer dollár összdíjazású viadalon, az egyes mellett a horvát Ivor Bannal férfi párosban is versenybe száll. Mindkét számban főtáblás – adta hírül a magyar szövetség honlapja.

Varga először délelőtt, a szerbiai Bezeg Rékával vegyes párosban volt érdekelt a kvalifikációban, melynek első fordulójában – a sorozat oldala alapján – 3:0-ra kikaptak a Federico Vallino, Miriam Carnovale olasz duótól, majd 17.05 órától már a szaúdi Szalem Alszuvajlem vár rá a férfi egyes selejtezőjének első körében.