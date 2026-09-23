Nemzeti Sportrádió

Asztalitenisz: András Csaba történelmet ír, első kiemelt Linzben

2026.09.23. 12:29
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András Csaba első kiemelt lett (Fotó: WTT)
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asztalitenisz Varga Botond András Csaba
András Csaba sporttörténelmet ír, ugyanis először fordul elő, hogy férfi egyesben magyar játékos legyen az első kiemelt az asztaliteniszezők WTT-sorozatának egyik tornáján. A szerdán (ma) rajtoló linzi Feeder-versenyen Andráson kívül Varga Botond is indul.

A világranglistán 55. helyezett András első kiemeltként csütörtökön lép először asztalhoz a 30 ezer dollár összdíjazású viadalon, az egyes mellett a horvát Ivor Bannal férfi párosban is versenybe száll. Mindkét számban főtáblás – adta hírül a magyar szövetség honlapja.

Varga először délelőtt, a szerbiai Bezeg Rékával vegyes párosban volt érdekelt a kvalifikációban, melynek első fordulójában – a sorozat oldala alapján – 3:0-ra kikaptak a Federico Vallino, Miriam Carnovale olasz duótól, majd 17.05 órától már a szaúdi Szalem Alszuvajlem vár rá a férfi egyes selejtezőjének első körében.

 

asztalitenisz Varga Botond András Csaba
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