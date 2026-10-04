Nemzeti Sportrádió

A horvát kapitány a szünetben aláírta volna, ha marad a 0–4...

P. GY. B. P. GY. B.
2026.10.04. 09:30
Slaven Bilic szövetségi kapitány és Horvátország számára rémálomszerű volt a szombat este (Fotó: Getty Images)
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Anglia Luka Modric Nemzetek Ligája Horvátország Thomas Tuchel Slaven Bilic
Ahogy beszámoltunk róla, Anglia idegenben ütötte ki Horvátországot a Nemzetek Ligájában. Így értékeltek a szövetségi kapitányok a mérkőzést követően.
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Harry Kane és Bukayo Saka duplázott, de megvillant Anthony Gordon, Jude Bellingham és Morgan Rogers is. A horvátok ezelőtt sosem kaptak ki ennyire hazai pályán.

Anglia átrobogott Horvátországon: az első félidőben négy gólt szereztek Thomas Tuchel tanítványai, akik végül meg sem álltak hétig. Az 53 éves német szakember ünnepelt már ennél nagyobb győzelmeket is, hiszen a PSG-vel 9–0-ra verte a Guingampot, a Bayern Münchennel pedig 8–0-ra a Darmstadtot és 8–1-re a Mainzot, de vélhetően ő sem gondolta, hogy Horvátországban hasonló különbséggel fog nyerni.

„Ez egy fantasztikus győzelem, fantasztikus eredmény volt. Az első perctől az utolsóig a legmagasabb szinten játszottunk, csak 3–0-nál volt az ellenfélnek egy nagy helyzete, akkor picit kihagytunk. Gratulálok a csapatomnak” – mondta Tuchel, aki kiemelte az először a kezdőben helyet kapó Alex Scottot.

„Szokatlan volt a körítés a zárt kapu miatt, de a játékosok végig koncentráltak. A világbajnokság miatti csalódottság után tovább kellett lépnünk, de az a seb mindig velünk lesz. A Csehország elleni következő mérkőzés más lesz, most mindenki a hét gólt és a rengeteg kialakított helyzetet nézi, de ez nem lesz mindig így.”

Slaven Bilic nem tudott pozitívumokat felsorolni a 0–7 után.

„Csalódott vagyok, sajnálom a kilátogató gyerekeket, a mieinket, a játékosokat. Higgyék el, senki nem sajnálja nálunk jobban ezt a vereséget, de el kell fogadni... Anglia a meccs minden pillanatában jobb volt nálunk. Folyamatosan veszítettük el a párharcokat, kaptuk a gólokat egymás után.”

A horvát kapitány vállalta a felelősséget és nem is keresett kifogásokat.

„Vannak játékosaink, akiknek kevés játékpercük van a klubjukban, de nem lehet ekkora különbség. Anglia nem lepett meg minket, úgy játszott ellenünk, ahogy vártuk. Ez egy kollektív áramszünet volt, mindenre alkalmatlanok voltunk.”

És hogy mit mondott a szünetben, 0–4-nél a játékosoknak?

„Azt, hogy ne számítsanak semmilyen fordulatra, és hogy azonnal aláírnám, ha maradna a 0–4. Összefogásról beszéltem, hogy ne jöjjön az ötödik gól, de nagyon nehéz volt őket felrázni. A spanyolok ellen meg kell mutatnunk az egyéniségünket, de ezután ez nem lesz könnyű.”

Luka Modric kemény szavakkal reagált a súlyos vereség után.

„Nehéz magyarázatot találni erre a teljesítményre. 20 éve vagyok itt, de először szégyellem magam egy meccs után. Veszíteni lehet, de elfogadhatatlan így lerombolni az elmúlt években felépített hírnevünket. Még kettős emberhátrányban sem lehetne így játszani, de végig úgy néztünk ki, mintha 4-5 játékossal kevesebben lennénk. Nem szabad egymásra mutogatnunk és bűnösöket keresnünk, mert ezt együtt hoztuk össze.”

A csapatkapitány hozzátette, hogy Spanyolország ellen meg kell mutatniuk az igazi arcukat, és hogy van bennük még büszkeség.

„Egy harmadosztályú csapattól is kikaptunk volna. Elnézést kérünk a szurkolóktól, reméljük, Splitben is velünk lesznek, és mi próbáljuk meghálálni a támogatást” – zárta mondandóját Modric.

NEMZETEK LIGÁJA
3. FORDULÓ
A-LIGA
3. CSOPORT
Horvátország–Anglia 0–7 (Kane 8., 53., Bellingham 21., Gordon 39., Saka 45., 68., Rogers 87.)
KÉSŐBB
20.45: Spanyolország–Csehország, Oviedo (Tv: Spíler2)

 

 

Anglia Luka Modric Nemzetek Ligája Horvátország Thomas Tuchel Slaven Bilic
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