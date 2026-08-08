Nemzeti Sportrádió

András Csaba meccslabdákat hárítva nyert a malmői WTT-torna selejtezőjében

2026.08.08. 21:22
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Fotó: Facebook/Magyar Asztalitenisz-szövetség
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asztalitenisz András Csaba Malmö
András Csaba meccslabdákat hárítva nyert szombaton a selejtező első fordulójában az asztaliteniszezők WTT-sorozatának 1.55 millió dollár összdíjazású malmői versenyén, a Europe Smash-en.

A világranglista 66. helyén álló, 24 éves magyar játékos – a kvalifikáció kilencedik kiemeltje – első mérkőzésén az ausztrál Aditya Sareennel (108.) csapott össze.

A 18 éves rivális kezdett jobban, olyannyira, hogy 1:0-s és 2:1-s előnybe került a szetteket tekintve, majd a negyedik játszmában két meccslabdához jutott. A magyar asztaliteniszezőnek azonban mind a kettőt sikerült hárítania, majd fordított, a döntő szettben pedig már ő irányított.

A 64-es főtáblára kerüléshez három kört kell nyerni a selejtezőben. András vasárnap folytatja szereplését, a következő ellenfele az olasz John Oyebode (80.) és a kanadai Edward Ly (111.) párharcának továbbjutója lesz.

WTT-SOROZAT, GRAND SMASH, MALMÖ
Férfi egyes, selejtező, 1. forduló
András Csaba–Aditya Sareen (ausztrál) 3:2 (–10, 9, –9, 10, 8)

 

asztalitenisz András Csaba Malmö
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