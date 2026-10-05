Nagy nyomás alatt lépnek pályára a grúzok – Hvicsa Kvaracheliától is gólt várnak

Alig több mint egy héttel a tbiliszi randevú után ismét találkozik Észak-Írország és Grúzia a magyar válogatott Nemzetek Ligája-csoportjában: hétfő este az ukrán–magyar meccsel egy időben a belfasti Windsor Park ad otthont az összecsapásnak. A szeptember 25-i első mérkőzés 1–0-s északír győzelemmel zárult, Shea Charles a 99. percben szerezte a találkozó egyetlen gólját. Michael ­O’Neill együttese remek rajtot vett, három forduló után hét ponttal vezeti a csoportot, míg a 2024-es Eb-szereplő Grúzia számára már a B-ligában maradás is veszélyben forog.



Az északír válogatott nem a labdabirtoklásra építő, hanem a jól szervezett védekezésből induló, átmenetekben veszélyes csapat benyomását keltette az eddigi meccsein. Az ukránok elleni, idegenbeli 3–0 során például mindössze 28 százalékban birtokolta a labdát, mégis könyörtelenül használta ki a helyzeteit. A Windsor Parkban ezúttal várhatóan többet kell kezdeményeznie, de a grúzok legnagyobb erősségét, Hvicsa Kvaracheliát így sem szabad hagyni kibontakozni.



„Nem könnyű idegenben válogatott mérkőzést nyerni. Fiatal csapat a miénk, és hatalmas tett volt Grúziában a győzelem” – mondta sajtótájékoztatóján az északír szövetségi kapitány, Michael ­O’Neill, aki ugyanakkor azt is hangsúlyozta: a jó kezdés önmagában nem jelent semmit, ha a csapat nem tudja hozni ezt a szintet Belfastban is.



Grúzia számára a párharc első felvonása különösen fájdalmasan alakult: Kvarachelia tizenegyest hibázott, a csapat pedig a hosszabbítás legvégén maradt pont nélkül. A vereség után a szövetség menesztette Willy Sagnol szövetségi kapitányt, helyére a korábbi U21-es tréner, Ramaz Szvanadze került. Az egyetlen meccs utáni szokatlan váltás adhatott volna új lendületet is a csapatnak, ám az három mérkőzés után továbbra is gólképtelen.



A tét természetesen a vendégek számára nagyobb. Észak-Írország egy újabb sikerrel megszilárdíthatja helyét a tabella élén, Grúziának viszont sürgősen eredményre és a támadójátékban áttörésre van szüksége. A szeptemberi mérkőzés alapján kevés gólos, fizikailag kemény, apróságokon eldőlő kilencven perc várható – egyetlen Kvarachelia-megmozdulás vagy egy északír szöglet- vagy szabadrúgás is döntőnek bizonyulhat.



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20.45: Észak-Írország–Grúzia, Belfast – élőben az NSO-n!