Nemzeti Sportrádió

Nagy nyomás alatt lépnek pályára a grúzok – Hvicsa Kvaracheliától is gólt várnak

B. Z.B. Z.
2026.10.05. 11:24
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Hvicsa Kvarachelia (jobbra) és a grúz válogatott még nem szerzett gólt ebben a Nemzetek Ligája-sorozatban (Fotó: Getty Images)
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válogatott Nemzetek Ligája Hvicsa Kvarachelia Grúzia Észak-Írország magyar válogatott
Hvicsa Kvaracheliáéknak fél távnál még szerzett góljuk sincs, és az északírek elleni hétfői, idegenbeli meccsen muszáj lenne szaporítaniuk eddigi egyetlen pontjuk számát, ha minél előbb el akarnak kerülni a csoport utolsó helyéről.

 

Alig több mint egy héttel a tbiliszi randevú után ismét találkozik Észak-Írország és Grúzia a magyar válogatott Nemzetek Ligája-csoportjában: hétfő este az ukrán–magyar meccsel egy időben a belfasti Windsor Park ad otthont az összecsapásnak. A szeptember 25-i első mérkőzés 1–0-s északír győzelemmel zárult, Shea Charles a 99. percben szerezte a találkozó egyetlen gólját. Michael ­O’Neill együttese remek rajtot vett, három forduló után hét ponttal vezeti a csoportot, míg a 2024-es Eb-szereplő Grúzia számára már a B-ligában maradás is veszélyben forog. 

Az északír válogatott nem a labdabirtoklásra építő, hanem a jól szervezett védekezésből induló, átmenetekben veszélyes csapat benyomását keltette az eddigi meccsein. Az ukránok elleni, idegenbeli 3–0 során például mindössze 28 százalékban birtokolta a labdát, mégis könyörtelenül használta ki a helyzeteit. A Windsor Parkban ezúttal várhatóan többet kell kezdeményeznie, de a grúzok legnagyobb erősségét, Hvicsa Kvaracheliát így sem szabad hagyni kibontakozni.
     
„Nem könnyű idegenben válogatott mérkőzést nyerni. Fiatal csapat a miénk, és hatalmas tett volt Grúziában a győzelem” – mondta sajtótájékoztatóján az északír szövetségi kapitány, Michael ­O’Neill, aki ugyanakkor azt is hangsúlyozta: a jó kezdés önmagában nem jelent semmit, ha a csapat nem tudja hozni ezt a szintet Belfastban is. 

Grúzia számára a párharc első felvonása különösen fájdalmasan alakult: Kvarachelia tizenegyest hibázott, a csapat pedig a hosszabbítás legvégén maradt pont nélkül. A vereség után a szövetség menesztette Willy Sagnol szövetségi kapitányt, helyére a korábbi U21-es tréner, Ramaz Szvanadze került. Az egyetlen meccs utáni szokatlan váltás adhatott volna új lendületet is a csapatnak, ám az három mérkőzés után továbbra is gólképtelen. 

A tét természetesen a vendégek számára nagyobb. Észak-Írország egy újabb sikerrel megszilárdíthatja helyét a tabella élén, Grúziának viszont sürgősen eredményre és a támadójátékban áttörésre van szüksége. A szeptemberi mérkőzés alapján kevés gólos, fizikailag kemény, apróságokon eldőlő kilencven perc várható – egyetlen Kvarachelia-megmozdulás vagy egy északír szöglet- vagy szabadrúgás is döntőnek bizonyulhat. 

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA
2. CSOPORT, 4. FORDULÓ
20.45: Ukrajna–MAGYARORSZÁG, Nagyszombat (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.45: Észak-Írország–Grúzia, Belfast – élőben az NSO-n!

 

 

válogatott Nemzetek Ligája Hvicsa Kvarachelia Grúzia Észak-Írország magyar válogatott
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