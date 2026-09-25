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NL: Magyarország–Ukrajna 0–1

Asztalitenisz: András Csaba egyesben és párosban is győzelemmel kezdett

SZ. M.SZ. M.
2026.09.25. 22:20
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András Csaba sikerrel vette a bemutatkozó mérkőzését Linzben (FOTÓ: WTT)
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Linz asztalitenisz András Csaba
A WTT-sorozat linzi állomásán az első helyen kiemelt András Csaba ötjátszmás meccsen győzte le osztrák ellenfelét, s a horvát Ivor Bannal az oldalán párosban is továbbjutott. A selejtezőből induló Varga Botond viszont a főtábla első fordulójában vereséget szenvedett.

András Csaba (világranglista-55.) úgy mutatkozott be a WTT-sorozat Linzben zajló feeder besorolású versenyén, ahogyan az az első kiemelttől elvárható. A 24 éves asztaliteniszező a főtábla első fordulójában a szabad kártyával induló osztrák Julian Rzihauscheket öt játszmában legyőzve kvalifikált a nyolcaddöntőbe, ahol a spanyol Diego Lillo (194.) lesz az ellenfele. András párosban remekelt, jól megszokott partnerével, a horvát Ivor Bannal a legjobb 16 között az indiai Sarthrak Arya, Kumar Harshit duót sima három szettes meccsen ejtették ki, a következő fordulóban a szlovák Damian Floro, Samuel Palusek kettős következik.

A selejtezőből három szép győzelemmel a főtáblára jutó 18 esztendős Varga Botondra (561.) az ötödik helyen rangsorolt indiai Snehit Suravajjula (117.) várt. A jóval rutinosabbnak számító 26 éves ázsiai volt a találkozó esélyese, ami a végeredményben is megmutatkozott, ezzel Varga számára véget ért a linzi torna.

WTT-SOROZAT, FEEDER, LINZ
FÉRFIAK
Egyes
A 16 közé jutásért
András Csaba–Rzihauschek (osztrák) 3:2 (–10, 9, 4, –8, 8)
Suravajjula (indiai)–Varga Botond 3:0 (9, 4, 7)
Páros
Nyolcaddöntő
András, Ban (magyar, horvát)–Arya, Harshit (indiai) 3:0 (4, 6, 4)

 

 

Linz asztalitenisz András Csaba
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