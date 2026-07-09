Budapest ismét az európai utánpótlásrögbi központja lesz

A szervező magyar szövetség (MRSZ) közleményében kiemelte: az olimpiai szakágban rendezett tornán 22 leány- és fiúcsapat lép pályára, a háromnapos kontinensviadalon összesen 56 mérkőzést játszanak. Hollósi-Szigeti Erika, az MRSZ utánpótlás-fejlesztési és női szakágvezetőjeként elmondta: a fiúknál két divízióban, Boys 1 és Boys 2 kategóriában, a lányoknál pedig Trophy szinten rendezik meg az Eb-t. Kiemelte: a mezőny rendkívül erős lesz, hiszen több olyan nemzet is érkezik Budapestre, amelynek a felnőttválogatottja a kontinens legmagasabb szintjén, a Championship-divízióban szerepel.

„Az U18-as korosztály mindig kiszámíthatatlan, hiszen évről évre megújulnak a csapatok, de éppen ettől izgalmas ez a verseny. A lányoknál például az ukrán válogatott kiemelkedő játékerőt képviselhet, a fiúknál pedig Ausztria lehet az egyik esélyes” – közölte a sportvezető. Hollósi-Szigeti emlékeztetett: a magyar fiúválogatott tavaly bronzérmet szerzett a Boys 2 kategóriában, így ezúttal is reális cél lehet a legjobb négy közé jutás. A lányok számára még nagyobb kihívást jelent a mezőny, ugyanakkor az elmúlt évek tudatos utánpótlás-fejlesztő munkája bizakodásra ad okot.

„A célunk az, hogy mindkét válogatott versenyképes legyen, és a lányoknál is reális esélyünk lehet a legjobb négy közé kerülni” – mondta a sportvezető.

A program jövő pénteken 11 órakor kezdődik, míg szombaton reggel 9 órától estig zajlanak a mérkőzések. A kontinensviadal vasárnap a helyosztókkal és döntőkkel zárul. A háromnapos viadal ingyenesen látogatható.