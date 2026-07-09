Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

Európa-liga-selejtező: Vojvodina–Ferencváros 0–0

Budapest ismét az európai utánpótlásrögbi központja lesz

2026.07.09. 19:16
null
Az U18-as női rögbiválogatott (Fotó: Magyar Rögbiszövetség)
Címkék
hetes rögbi rögbi Magyar Rögbiszövetség
Második alkalommal ad otthont Budapest az U18-as Trophy hetes rögbi Európa-bajnokságnak, amit jövő péntektől vasárnapig a Dr. Koltai Jenő Sportközpontban rendeznek.

A szervező magyar szövetség (MRSZ) közleményében kiemelte: az olimpiai szakágban rendezett tornán 22 leány- és fiúcsapat lép pályára, a háromnapos kontinensviadalon összesen 56 mérkőzést játszanak. Hollósi-Szigeti Erika, az MRSZ utánpótlás-fejlesztési és női szakágvezetőjeként elmondta: a fiúknál két divízióban, Boys 1 és Boys 2 kategóriában, a lányoknál pedig Trophy szinten rendezik meg az Eb-t. Kiemelte: a mezőny rendkívül erős lesz, hiszen több olyan nemzet is érkezik Budapestre, amelynek a felnőttválogatottja a kontinens legmagasabb szintjén, a Championship-divízióban szerepel.

„Az U18-as korosztály mindig kiszámíthatatlan, hiszen évről évre megújulnak a csapatok, de éppen ettől izgalmas ez a verseny. A lányoknál például az ukrán válogatott kiemelkedő játékerőt képviselhet, a fiúknál pedig Ausztria lehet az egyik esélyes” – közölte a sportvezető. Hollósi-Szigeti emlékeztetett: a magyar fiúválogatott tavaly bronzérmet szerzett a Boys 2 kategóriában, így ezúttal is reális cél lehet a legjobb négy közé jutás. A lányok számára még nagyobb kihívást jelent a mezőny, ugyanakkor az elmúlt évek tudatos utánpótlás-fejlesztő munkája bizakodásra ad okot.

„A célunk az, hogy mindkét válogatott versenyképes legyen, és a lányoknál is reális esélyünk lehet a legjobb négy közé kerülni” – mondta a sportvezető.

A program jövő pénteken 11 órakor kezdődik, míg szombaton reggel 9 órától estig zajlanak a mérkőzések. A kontinensviadal vasárnap a helyosztókkal és döntőkkel zárul. A háromnapos viadal ingyenesen látogatható.

 

hetes rögbi rögbi Magyar Rögbiszövetség
Legfrissebb hírek

A magyar női rögbisek ötödik helyen végeztek az Eb chisinaui tornáján

Egyéb csapat
2026.06.28. 16:28

A magyar férfi és női rögbisek sem jutottak négy közé a chisinaui Eb-körben

Egyéb csapat
2026.06.27. 18:40

Hetes rögbi: extra teljesítmény kell a június végi második fordulóban

Egyéb csapat
2026.06.10. 13:51

A magyar női válogatott elődöntős a hetes rögbi Eb-n

Egyéb csapat
2026.06.06. 22:43

Külföldi szakemberek segítségével jutnának magasabb szintre női rögbiseink

Egyéb csapat
2026.04.19. 12:46

A 2036-os olimpiát célozza meg a női rögbicsapat

Egyéb csapat
2025.12.18. 13:16

A magyar női rögbi új korszakba lépett

Egyéb csapat
2025.11.26. 19:20

Hetes rögbi: máris sikereket hozott a magyar ötkarikás projekt

Egyéb csapat
2025.11.07. 18:21
Ezek is érdekelhetik