Hetes rögbi: extra teljesítmény kell a június végi második fordulóban

Megkezdődtek a küzdelmek a Rugby Europe Trophy Tournament-sorozatban (az Európa-bajnokság második vonala), a magyar válogatott keretét a VL36 tagjai alkotják. Az első fordulót a horvátországi Makarskában rendezték meg, a második, egyben záró körre június 26. és 28. között a moldovai Chisinauban kerül sor.

Az Esztergomi Vitézek RAFC és a Magyar Rögbiszövetség közösen – a hazai női szakág középtávú látványos fejlesztése érdekében – indította el az ötkarikás felzárkóztatási programját 2025 elején. A programban az ország meghatározó női klubjainak (Budapest Exiles, Medvék, Kecskemét KARC, Fehérvár RC, Esztergomi Vitézek) kiemelkedő játékosai vesznek részt.

A keret tavaly ősz óta tudatosan az Eb-szereplésre készült. A magyar bajnokság mellett a játékosok több olyan külföldi edzőtáborban és tornán vettek részt, amelynek célja az volt, hogy álló-, illetve technikai képességben és erőnlétben közelebb kerüljenek az európai elithez. Két hazai edzőtábor mellett Romániában, Csehországban és Belgiumban is tréningezett válogatottunk. A szövetség munkájának és támogatásának eredményeképpen a felkészülés Spanyolországban zárult egy kétnapos nemzetközi tornával, amelyen a lengyel, a kazah és a spanyol csapat mögött a 4. helyet szerezték meg a mieink, maguk mögé utasítva a svájci, az osztrák, az ukrán és norvég együttest.

Bertényi Bernadett, a Medvék RCE játékosa kiemelkedő teljesítményt nyújtott Makarskában

További lendületet és jelentős motivációt adott a VL36-programnak, hogy tanácsadó mentorként a nemzetközi professzionális rögbiben jelenleg is aktívan dolgozó, nagy tapasztalatokkal rendelkező szakemberekkel sikerült együttműködési megállapodást kötni. Az edzőtáborokban, a felkészülési tornákon, több esetben a hazai edzéseken is részt vevő mentorok – a dél-afrikai Richard De Jager és Anton Moolman, az angol Jeffrey Williams, a francia Bastien Guallar és az új-zélandi Marshall Milroy – átfogó segítséget adtak a fizikai felkészítésben, a játék taktikai és stratégiai fejlesztésében.

A tréningezési időszak során megszerzett tapasztalatoknak, az edzőtáborok és a nemzetközi tornák eredményeinek köszönhetően a magyar csapat megfelelő szinten és kellő önbizalommal várta a június eleji, horvátországi küzdelmeket.

Annak ellenére, hogy a program sikerét nem kizárólag az eredmények határozzák meg, a válogatott célja a két torna összesített első vagy második helyének megszerzése volt. Az elmúlt másfél évben a játékosok, a szakmai stáb és a teljes női szakág fejlődése egyaránt látványos volt, ami stabil alapot teremt a hosszú távú célok megvalósításához is. A hazai női rögbi a kijelölt stratégiai irány mentén halad, amelynek egyik fontos mérföldköve a szövetség által idén elindított HUnion 7’s utánpótlás-fejlesztési program is. A VL36 és a HUnion 7’s program a sportág hazai fejlődését szolgálja, rövid és hosszú távon is. A projektekben dolgozó szakemberek elkötelezetten dolgoznak azon, hogy a magyar női rögbi egyre versenyképesebb legyen a nemzetközi mezőnyben.

Akcióban Kritzer Dorina, az Esztergomi Vitézek játékosa, a válogatott kapitánya

Az extrém időjárási körülmények között megrendezett első ET-fordulóban kedvezett a sorsolás a magyar válogatottnak, amely Ausztria ellen 17–0-s győzelemmel mutatkozott, míg Andorrát 45–0-re győzte le, majd a csoportelsőségért zajló mérkőzésen 17–0-ra alulmaradt Ukrajnával szemben. A legjobb négy közé jutásért Norvégiát múlta felül 15–10-re a Bíró Gábor és Söllösi László edzőpáros által vezetett magyar együttes, amely a döntőbe jutásért a Rugby Europe Championship (európai Top12) tavalyi kiesőjével, az olasz válogatottal találkozott: a rivális 26–5-re nyert, így a mieink a bronzéremért folytathatták Moldovával szemben, de újabb vereség (19–5) lett a vége, így a magyar csapat a 12 résztvevőből a negyedik helyen zárt. Ezzel nehéz helyzetbe került, extra teljesítményre lesz szükség ahhoz, hogy rövid távú célját a második fordulóban megvalósíthassa.

A külföldi szakemberekkel való együttműködés folytatódik, mert még stabilabb alapokra helyeznék a programot, növelnék a kerettagok létszámát, olyan külföldi, de magyar gyökerekkel bíró, magas szinten képzett játékosokat szeretnének találni, akik segíthetik a fejlesztési munkát, és magasabb szintre juttathatják a válogatottat.

RUGBY EUROPE TROPHY

1. forduló

A végeredmény: 1. Ukrajna, 2. Olaszország, 3. Moldova, 4. Magyarország, 5. Norvégia, 6. Grúzia, 7. Ausztria, 8. Svájc, 9. Románia, 10. Montenegró, 11. Andorra, 12. Horvátország