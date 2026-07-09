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Novemberben ismét Sport Forum Hungary a Groupama Arénában

CS. M.CS. M.
2026.07.09. 20:13
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Sport Forum Hungary 2026 Groupama Aréna Sport Forum Hungary
November 18-19-én Budapest ismét a közép-európai sport meghatározó fórumává válik. A Sport Forum Hungary 2026, a régió első számú sportszakmai és üzleti konferenciája idén ötödik alkalommal kerül megrendezésre, és látja így vendégül, Magyarország, a Visegrádi Négyek, valamint a szélesebb közép-európai régió sportjövőjét formáló döntéshozókat, szövetségi vezetőket, befektetőket, innovátorokat és sportüzleti szakembereket a budapesti Groupama Arénában – olvasható a szervezők hozzánk eljuttatott közleményében.

 

2025-ben az 1500-nál is több résztvevő és 160 előadó között olyan világhírű személyiségek osztották meg tudásukat, mint Bob Bowman, Kós Hubert és Michael Phelps legendás úszóedzője, Per Johansson, a Győri Audi ETO KC Bajnokok Ligája-győztes kézilabdaedzője, valamint Robbie Keane, az ír válogatott gólrekordere. Mellettük olimpiai bajnok sportolók, a Magyar Olimpiai Bizottság és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság képviselői, valamint a régió meghatározó sportüzleti döntéshozói alkottak egyedülálló szakmai közösséget. A jubileumi ötödik esemény szervezője, a the path sport management, ezt a mércét kívánja tovább emelni.

A rendezvény határozott szakmai víziója: a hazai és regionális sportszervezetek tartós fejlődése a saját bevételeik növelésében, az innovatív üzleti modellek alkalmazásában és az erős regionális együttműködésekben rejlik.

Első nap - november 18: A rendezvény közös sportolással, padelbajnoksággal és egy exkluzív welcome partyval indul, megteremtve az informális kapcsolatépítés alapjait.

Második nap - november 19: Előadások, kerekasztal-beszélgetések, interaktív workshopok, sport-tech startup bemutatók és célzott B2B partnerkereső programok váltják egymást a Groupama Arénában – a résztvevők között Magyarországról, a V4-es régióból, a környező országokból és a sportvilág legszélesebb köreiből érkező szakemberekkel. A napot a közép-európai sportszakma legrangosabb elismerési platformja, a Sport Forum Awards díjátadó gálája, majd az azt követő after party zárja. 

 

 

 

Sport Forum Hungary 2026 Groupama Aréna Sport Forum Hungary
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