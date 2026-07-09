Ezúttal Barcola helyett Doué; Marokkó csavart egyet a támadósoron – íme, a kezdőcsapatok!

Marokkónál már a meccs előtt tudni lehetett, hogy sérülés miatt nem kezdhet a torna alatt a PSV-től a Bayern Münchenhez szerződő gólvágó csatár, Iszmail Szaibari, őt azonban nem a Kanada ellen betaláló Szufian Rahimi váltotta: a visszavont csatár Brahim Díaz lesz, a „pótember” pedig a Sunderland támadója, Semszdin Talbi, aki először kezd a vb-n.

A franciáknál sérülés miatt ezúttal sem lehet ott a kezdőben Aurélien Tchouaméni, helyette Manu Koné játszik. Didier Deschamps a balszélsőjét végig váltogatja, ezúttal nem Bradley Barcola, hanem Desiré Doué kezd.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NEGYEDDÖNTŐ

22.00: Franciaország–Marokkó (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Foxborough, Boston Stadion. Vezeti: Facundo Tello (argentin)

FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé, Upamecano, W. Saliba, Digne – M. Koné, Rabiot – O. Dembélé, Olise, D. Doué – Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

A kispadon: Risser, Samba (kapusok), Akliouche, Barcola, Cherki, Gusto, L. Hernandez, T. Hernandez, Kanté, Konaté, Lacroix, Mateta, Tcouaméni, M. Thuram, Zaire-Emery

MAROKKÓ: Bunu – Hakimi, Diop, Mazraui, Szalah-Eddin – Buaddi, El-Ajnaui – Talbi, Unahi, El-Hanusz – B. Díaz. Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi

A kispadon: Mohamedi, Tagnauti (kapusok), Amaimuni, Amrabat, Belammari, Riad, El-Murabet, El-Uahdi, Halhal, Rahimi, Szadan, Szbai, Jasszin, El-Kabi, Szaibari

A FRANCIA VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 16 Mike Maignan (AC Milan – Olaszország), 23 Robin Risser (Lens), 1 Brice Samba (Rennes)

Védők: 3 Lucas Digne (Aston Villa – Anglia), 2 Malo Gusto (Chelsea FC – Anglia), 21 Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), 19 Théo Hernandez (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 15 Ibrahima Konaté (Liverpool FC – Anglia), 5 Jules Koundé (FC Barcelona – Spanyolország), 26 Maxence Lacroix (Crystal Palace – Anglia), 17 William Saliba (Arsenal – Anglia), 4 Dayot Upamecano (Bayern München – Németország)

Középpályások: 13 N'Golo Kanté (Fenerbahce – Törökország), 6 Manu Koné (AS Roma – Olaszország), 14 Adrien Rabiot (AC Milan – Olaszország), 8 Aurélien Tchouaméni (Real Madrid – Spanyolország), 18 Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)

Támadók: 25 Maghnes Akliouche (AS Monaco), 12 Bradley Barcola (Paris-Saint-Germain), 24 Rayan Cherki (Manchester City – Anglia), 7 Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), 20 Désiré Doué (Paris Saint-Germain), 22 Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace – Anglia), 10 Kylian Mbappé (Real Madrid – Spanyolország), 11 Michael Olise (Bayern München – Németország), 9 Marcus Thuram (Internazionale – Olaszország)

Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

A MAROKKÓI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Jasszin Bunu (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 12 Munir Mohamedi (RS Berkane), 22 Ahmed Reda Tagnauti (AS FAR)

Védők: 19 Juszef Belammari (Al-Ahli SC – Egyiptom), 14 Issza Diop (Fulham – Anglia), 2 Asraf Hakimi (Paris Saint-Germain – Franciaország), 25 Reduan Halhal (Mechelen – Belgium), 3 Nusszair Mazraui (Manchester United – Anglia), 18 Sadi Riad (Crystal Palace – Anglia), 5 Marvan Szadan (Al-Fateh – Szaúd-Arábia), 26 Anassz Szalah-Eddin (PSV – Hollandia), 13 Zakaria el-Uahbi (Genk – Belgium)

Középpályások: 24 Neil el-Ajnaui (AS Roma – Olaszország), 4 Szofjan Amrabat (Real Betis – Spanyolország), 6 Ajjub Buaddi (Lille – Franciaország), 23 Bilal el-Hanusz (VfB Stuttgart – Németország), 15 Szamir el-Murabet (Strasbourg – Franciaország), 11 Iszmael Szaibari (PSV – Hollandia), 8 Azzedin Unahi (Girona – Spanyolország)

Támadók: 21 Ajub Amaimuni (Eintracht Frankfurt – Németország), 10 Brahim Díaz (Real Madrid – Spanyolország), 16 Zsesszim Jasszin (Strasbourg – Franciaország), 20 Ajub el-Kabi (Olympiakosz – Görögország), 9 Szufian Rahimi (Al-Ain – Arab Emírségek), 17 Amin Szbai (Angers – Franciaország), 7 Semszdin Talbi (Sunderland – Anglia)

Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi