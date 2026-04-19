Külföldi szakemberek segítségével jutnának magasabb szintre női rögbiseink

MOZGALMAS ÉS TARTALMAS FELKÉSZÜLÉS

A felkészülés egy rövid téli pihenőt és regenerációs időszakot követően már az elmúlt decemberben elkezdődött egy úgynevezett „kick off” edzőtáborban, ahol a dél-afrikai tréner, Anton Moolman vezetésével és mentorálásával az erőnlét mellett az alap labdás készségek fejlesztésén volt a hangsúly. Felmérték a sportolók dinamikai készségeit, valamint a sportágban jól ismert, rendkívül megterhelő Bronco-teszttel az álló- és futóképességét, továbbá egyéni mozgáselemzéssel a különböző labdakezelési, passzolási és a védekezéshez szükséges fogási készségeket. A munkát neves szakemberek segítették, mint a dél-afrikai születésű, korábbi angol hetes rögbijátékos Jeffrey Williams és a francia Bastien Guallar, aki szintén a profiknál tett szert erő- és állóképesség-fejlesztési tapasztalatokra.

A felkészülés februárban hazai edzőtáborral folytatódott, ahol az egyéni képességek és készségek fejlesztése kapott nagyobb hangsúlyt, valamint a csapatnak fekvő játékstratégiák és védekezési modellek kialakítása is kiemelt fontosságú volt. Az edzéseken az új-zélandi rögbiből érkező, korábbi ausztrál válogatott hetes rögbis Marshall Milroy tanácsadó is mentorszerepet vállalt. A világ élvonalához tartozó sportági nagyhatalmakból érkező professzionális szakemberek jelenléte jelentős fejlődést ad a többnapos összejövetelek alkalmával, és meggyorsítja, hogy a csapat elérje a kitűzött szintet.

Február végén, még a hazai bajnoki rajt előtt, a romániai Gyulafehérvárra utazott el a VL36-keret, amely a román felnőtt hetes női válogatottal közösen vett részt egy több napos felkészítésen. A záró két napon három-három mérkőzést vívtak egymással a felek, a találkozók jó visszajelzést adtak, milyen szintre jutott a magyar garnitúra az elmúlt hónapok gyakorlásai során, valamint megmutatták a hiányosságokat és a továbbfejlesztendő egyéni és csapatkészségeket is. Az Anton Moolman tanácsadó és Bíró Gábor vezetőedző által irányított külföldi tréningezés is sikerrel zárult tehát, a lejátszott mérkőzéseket a magyar csapat nyerte meg.

Jakubecz Lili a VL36 egyik legfiatalabb játékosa, nevelőklubja a Fehérvár RC

A MEGFELELŐ UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS IS HANGSÚLYT KAP

Március közepén elrajtolt a magyar bajnokság, a VL36-keret tagjai a program koncepciójának megfelelően saját klubjaikban szerepelnek. Továbbra is az Esztergomi Vitézek, a KARC Kecskemét, a Fehérvár RC, a Medvék RC, valamint a Budapest Exiles adja az olimpiai felzárkóztató program játékoskeretét. A fő pillérek közé tartozik a megfelelő utánpótlás-nevelés kialakítása és egységes rendszerbe való szervezése. A Magyar Rögbi Szövetség céltudatos munkája eredményeképpen elindult az úgynevezett „HUnion 7’s” program is, amelyben az olimpiai szakághoz tartozó utánpótlás-játékosok célzott szakmai fejlesztése valósul meg képzett szakemberek irányításával. Túri Pál szövetségi elnök kiemelt fontosságúnak tartja a magyar olimpiai rögbi fejlesztését:

„Az Esztergomi Vitézek RAFC és a Magyar Rögbi Szövetség együttműködésében megvalósuló VL36-program kiemelt stratégiai jelentőséggel bír a női rögbi fejlesztésének terén. Célunk, hogy biztosítsuk a feltételeket az európai top nemzetekhez való felzárkózáshoz, majd ezt követően az olimpiai kvalifikáció eléréséhez.”

A cseh válogatott és a VL36 a prágai edzőtáborban

Március végétől magasabb szintre lépett a VL36 alapozása. A cseh válogatottal közös prágai edzőtáborban vett részt a magyar keret: a cseh csapat az európai ranglista 6. helyét foglalja el, az ehhez hasonló szakmai környezetben, egy ilyen ellenféllel való közös munka már reálisan megmutatja azt a szintet, ahová a Vitéz Lányok 2036 csapatot a szakmai vezetőség szeretné eljuttatni idén. A közös edzések mellett a két csapat három mérkőzést is vívott egymással: a pontokat összesítve mindegyikből a cseh válogatott került ki győztesen, azonban voltak olyan játékperiódusok és félidők, amelyekben a VL36-os együttes is képes volt jobb játékhelyzeteket kialakítani, pontokat szerezni, ezáltal a jóval erősebb ellenfele fölé kerekedni. Anton Moolman és Bíró Gábor értékelése szerint az alapozási időszak ezen szakaszában a csapat megfelelő kondicionális és taktikai szinten teljesített, biztató játékot mutatott a júniusi Trophy-küzdelmek előtt.

Az elmúlt hónapokban jelentős hangsúlyt helyeztek a játékosok egyéni felmérésére, a felkészülésük egyénspecifikus, professzionális támogatására. Az erőnléti, a kondicionális, a készségfejlesztő, a különböző labdás, taktikai, támadási és védekezéstechnikai edzéseket csoportos és egyéni gyógytorna, sporttáplálkozási tanácsadás, rendszeres testösszetétel- és izomzatmérés, mentális tréning is kiegészítette.

AZ ESZTERGOMI HAGYOMÁNYOKRA IS ALAPOZNAK

A hazai bajnoki küzdelmek közben a VL36 felkészülése április közepétől Brüsszelben folytatódik, ahol a mieink a belga női válogatottal közös edzőtábor mellett a FinalGear tornán is részt vesznek, majd május elején a horvátországi Splitben is megmutathatják tudásukat. A spanyolországi Costa Blancán, szintén májusban, egy európai felkészülési tornán már a Rugby Europe Trophy-beli csoportellenfelekkel mérkőznek meg a magyar hölgyek.

Anton Moolman a VL36 szakmai tanácsadó csapatának vezető mentora

Az utóbbi időszakban tehát bőven volt lehetősége hazai és külföldi edzőtáborokban is csiszolódnia a keretnek, amely jó néhány felkészülési mérkőzésen is tesztelhetett – a VL36 olimpiai felzárkóztató program mögött álló MOL-Új Európa Alapítvány, a Magyar Suzuki Zrt, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkársága, valamint Esztergom megyei jogú város önkormányzata megfelelő támogatást biztosít a csapatnak ahhoz, hogy felkészüljön a júniusban előbb a horvátországi Makarskán, majd a moldovai Chisinauban sorra kerülő Rugby Europe Trophy küzdelmeire.

„Büszkék lehetünk arra, hogy az Esztergomi Vitézek RAFC újabb, a jövőt építő kezdeményezéssel gazdagítja sportéletünket. A »Vitéz Lányok 2036 – #VL36« olimpiai felzárkóztató program nemcsak a női rögbi fejlődését szolgálja, hanem példát mutat elhivatottságból, kitartásból és közösségépítésből is. Kiemelten fontos, hogy sportegyesületeink olyan szakmai munkát végezzenek, amely egyszerre teremti meg az utánpótlás-nevelés biztos alapjait, és inspirálja a fiatalokat az egészséges és céltudatos életre. Esztergom nevével fémjelzett sportolók nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is rendszeresen képviselik városunkat, ezzel világszerte tovább öregbítve Magyarország első városának hírnevét — a VL36 program is egy fontos pillére ennek” – fogalmazott Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere.