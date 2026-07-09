Clément Turpin a vb-negyeddöntőben európai rekordot dönt meg

Az már korábban eldőlt, hogy a Franciaország–Marokkó mérkőzést az argentin Facundo Tello, a Spanyolország–Belgium összecsapást pedig az angol Michael Oliver kapja. A FIFA csütörtökön a maradék két negyeddöntőre is európai játékvezetőket jelölt.

Az nem volt meglepő, hogy a Norvégia–Anglia találkozót európai játékvezetői csapat dirigálja Clément Turpin vezetésével. A 44 éves francia bíró a csoportban az Anglia–Horvátország (4–2) és a Paraguay–Ausztrália (0–0) meccsek után a 32 között a Kolumbia–Ghána (1–0) összecsapáson működött közre.

Turpinnek ez lesz pályafutása során a kilencedik vb-mérkőzése, európai játékvezető ennyit még sosem vezetett, eddig honfitársával, Joel Quiniouval állt a kontinens első helyén. A francia bíró a vb-örökranglistán ötös holtversenyben a második helyre lép fel, és már csak a 11 vb-meccsig jutó üzbég Ravshan Irmatov előzi meg. Mivel Franciaország még versenyben van, könnyen lehet, hogy ez lesz Turpin utolsó világbajnoki feladata.

Az Argentína–Svájc összecsapást a portugál Joao Pinheiro vezeti, aki a Svájc–Bosznia-Hercegovina (4–1) csoportmeccs után a legjobb 32 között a Dél-Afrika–Kanadán (0–1) fújta a sípot. A FIFA ezen a találkozón mellőzi először a földrészsemlegességet, a mostani vb-n ugyanis még sosem fordult elő, hogy egy európai és egy nem európai csapat csatáját a kontinensünkről érkező játékvezető dirigálja.



