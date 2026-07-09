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Clément Turpin a vb-negyeddöntőben európai rekordot dönt meg

P. GY. B. P. GY. B.
2026.07.09. 19:31
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Clément Turpin másodszor vezet Angliának meccset ezen a vb-n (Fotó: Getty Images)
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A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) kihirdette az utolsó két világbajnoki negyeddöntő játékvezetői küldését.

Az már korábban eldőlt, hogy a Franciaország–Marokkó mérkőzést az argentin Facundo Tello, a Spanyolország–Belgium összecsapást pedig az angol Michael Oliver kapja. A FIFA csütörtökön a maradék két negyeddöntőre is európai játékvezetőket jelölt.

Az nem volt meglepő, hogy a Norvégia–Anglia találkozót európai játékvezetői csapat dirigálja Clément Turpin vezetésével. A 44 éves francia bíró a csoportban az Anglia–Horvátország (4–2) és a Paraguay–Ausztrália (0–0) meccsek után a 32 között a Kolumbia–Ghána (1–0) összecsapáson működött közre.

Turpinnek ez lesz pályafutása során a kilencedik vb-mérkőzése, európai játékvezető ennyit még sosem vezetett, eddig honfitársával, Joel Quiniouval állt a kontinens első helyén. A francia bíró a vb-örökranglistán ötös holtversenyben a második helyre lép fel, és már csak a 11 vb-meccsig jutó üzbég Ravshan Irmatov előzi meg. Mivel Franciaország még versenyben van, könnyen lehet, hogy ez lesz Turpin utolsó világbajnoki feladata.

Az Argentína–Svájc összecsapást a portugál Joao Pinheiro vezeti, aki a Svájc–Bosznia-Hercegovina (4–1) csoportmeccs után a legjobb 32 között a Dél-Afrika–Kanadán (0–1) fújta a sípot. A FIFA ezen a találkozón mellőzi először a földrészsemlegességet, a mostani vb-n ugyanis még sosem fordult elő, hogy egy európai és egy nem európai csapat csatáját a kontinensünkről érkező játékvezető dirigálja.


 

 

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