Hetes rögbi: máris sikereket hozott a magyar ötkarikás projekt

A VL36 keret esztergomi játékosai

A kísérleti együttes keretének gerincét adó esztergomi játékosok a Vitézek színeiben, klubszinten magabiztos teljesítményt nyújtva, toronymagasan vezetik a hazai női bajnoki tabellát (a magyar bajnokság őszi–tavaszi fordulós lebonyolításban zajlik.) A VL36 garnitúra olimpiai keretében szerepelve, kiegészülve a többi hazai klub rögbisével a harmadik helyen zárták a Cseh Top Nemzeti Rögbibajnokságot. A csapat emellett megmérette magát a cseh Open ligában is, amelyben a Csehországot képviselő egyesületek mellett a magyar rögbisek és az ausztriai bajnokcsapat is pályára lépett mind a hat fordulóban, a csapat az első helyezést érte el.

A VL36 projekt célja a külföldi versenyzéssel az, hogy a fokozatosság elvét betartva a csapatot hozzászoktassa a folyamatos nemzetközi szerepléshez olyan bajnokságban, amelyben magasabb a játékszínvonal, ezáltal is biztosítva a folyamatos fejlődést, továbbá a játékosok megfelelő mérkőzésrutint is szerezhetnek. Az elmúlt közel tíz hónapban a csapat felkészítését szolgáló állandó protokollok és tevékenységek is kialakultak.

A heti három, alapvetően labdás készségfejlesztést, taktikát és stratégiát előtérbe helyező keretedzést speciális erő- és dinamikafejlesztési tréningek, az állóképességet és a futógyorsaságot fejlesztő foglalkozások, valamint szintén szakember által irányított, alapvetően prevenciós, de olykor rehabilitációs céllal történő gyógytorna egészíti ki. A keret mellett dolgozó sportdiagnosztikai szakember és masszőr is folyamatosan a sportolók rendelkezésre áll a sérülések minél gyorsabb rehabilitációja, valamint a csapatszintű sérülésmegelőző tevékenységek koordinálása érdekében.

Szűcs Kata és Kritzer Dorina

„A mostani esztendő a felkészülést és a mérkőzésszámot tekintve is lényegesen különbözött a korábbi évektől. Gyakorlatilag minden hétvégén pályára léptünk vagy hazai bajnoki, vagy cseh bajnoki, vagy egyéb nemzetközi eseményen, felkészülési mérkőzésen. A megnövekedett terhelést mindenki jól viselte, ehhez nagyban hozzájárult az, hogy tudatosan állították össze a programunkat, illetve a korszerű sportdiagnosztikai háttér, a rendszeres csoportos és egyéni gyógytorna, a táplálkozási tanácsadónk munkája, valamint a szakképzett masszőri segítség is kellett hozzá. Az év elején lábközépcsonttörésből lábadoztam, de szerencsére nyolc hét rehabilitációs munka elvégzését követően a versenyidőszak második felében már az edző rendelkezésére álltam én is” – tekintett vissza az elmúlt hónapokra Keresztesi Hanna, a VL36 kerettagja.

A csapatnál tapasztalt előrelépés nemcsak az említett bajnokságokban való helyezésekkel és az elért eredményekkel, hanem a játékosoknál tapasztalható különböző készségek és képességek gyors fejlődésével is jól nyomon követhető. Háromhavonta a kerettagok átfogó felmérésen esnek át, amely során a fiziológiai adatok ellenőrzése mellett az erő- és állóképességi értékeket és a dinamikai fejlődést is mérik különböző specifikus tesztek alkalmazásával.

A versenyévad zárultával csak rövid ideig pihenhetnek az együttes tagjai, akik december első hetében edzőtáborba vonulnak. Az alapozást professzionális edzői stáb (hetes rögbi specialista pályaedző, sportági készségeket fejlesztő edző és erőnléti szakember részvételével) irányítja, méghozzá kifejezetten azzal a céllal, hogy megkezdjék a felkészülést a 2026 nyarán sorra kerülő Rugby Europe Trophy Seriesre.

Az Angliából, Dél-Afrikából és Belgiumból érkező edzői stáb a következő egy évben tanácsadói és egyfajta mentor szerepben segíti a VL36 munkáját. A program megálmodói jelentős szakmai sikernek tekintik, hogy olyan szakembereket sikerült megnyerniük az együttműködéshez, akik korábban a rögbivilágelitben szerepeltek edzőként vagy játékosként. A cél, hogy a mieink határozott lépésekkel közelítsenek az európai női élvonalhoz, minél gyorsabban kialakítva egy professzionális rendszert a 2036-os olimpiára való kijutás érdekében.

Jónás Adriána és Majdanics Laura

„Rendkívül fáradtak vagyunk a versenyidőszak végén, de nagy kíváncsisággal és energiával feltöltve várjuk a decemberi edzőtábort, az új, professzionális külföldi szakembergárdával való munkát. Biztos vagyok benne, hogy nagy segítséget nyújtanak Bíró Gábor vezetőedzőnknek, Söllösi László erőnléti edzőnknek és a szakmai stáb többi tagjának. Nem kérdés, hogy nekünk, játékosoknak is mekkora jelentőségű a hazai rögbiben korábban példátlan lehetőség” – mondta Jónás Adriána, a VL36 keretének tagja.

A téli felkészülés jövő március elejéig folytatódik, februárban további két edzőtáborban vesznek részt a játékosok, előbb hazai környezetben egy speciális, kizárólag a 7’s rögbihez szükséges készségeket fejlesztő összetartáson, február második felében pedig Csehországban a hazai válogatottal közösen készülnek, ami szintén különleges lehetőség, hiszen a cseh együttes nemcsak az európai ranglistán előzi meg hazánk női rögbiválogatottját, hanem évek óta (hasonlóan a VL36-os programhoz) magasan képzett francia és angol szakemberekkel építi is csapatát a gyors fejlődés érdekében.