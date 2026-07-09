Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

Európa-liga-selejtező: Vojvodina–Ferencváros 1–1

Strandkézilabda Eb-selejtező: a magyar női válogatott kijutott a kontinenstornára

2026.07.09. 20:02
null
Fotó: Strandkézilabda - MKSZ hivatalos oldala/Facebook
Címkék
strandkézilabda Eb magyar női strandkézilabda-válogatott strandkézilabda Európa-bajnokság strandkézilabda
A magyar női strandkézilabda-válogatott már csütörtökön, a zágrábi selejtezőtorna első napján kijutott a jövő évi Európa-bajnokságra.

Az európai szövetség honlapja szerint Pinizsi Zoltán szövetségi edző csapata délelőtt Szlovákia 2:0-s legyőzésével kezdte szereplését a horvát fővárosban. Nagy-Ágoston Nóra 20, Farkas Tekla 11, Hónig Hanga és Gaál Dorina 10-10 ponttal járult hozzá a sikerhez.

A magyarok délután Olaszországot is 2:0-ra verték, Farkas 14, Nagy-Ágoston 10, Pokrivtsák Bettina nyolc pontot szerzett. Mivel pénteki ellenfelük, Lengyelország is két győzelemmel kezdett, ez a két csapat már az első játéknapon biztosította negyeddöntőbe jutását, egyben kijutását a jövő évi, litvániai Európa-bajnokságra.

A magyar női válogatott 2013-ban és 2015-ben Európa-bajnok, 2019-ben ezüstérmes, legutóbb – tavaly – hetedik helyezett volt, a két évvel ezelőtti Eb-selejtező tornát pedig megnyerte.

A magyar férficsapat nem indult a zágrábi tornán, mert biztos résztvevője a 2027-es litvániai Európa-bajnokságnak.

STRANDKÉZILABDA EB-SELEJTEZŐ, ZÁGRÁB
CSOPORTKÖR, C-CSOPORT
Magyarország–Szlovákia 2:0 (21–19, 32–20)
Magyarország–Olaszország 2:0 (22–18, 23–16)
Pénteken játsszák
18.00: Magyarország–Lengyelország
Az állás: 1. Magyarország 4 pont (4:0, 98–73), 2. Lengyelország 4 (4:0, 101–77), 3. Olaszország 0 (0:4, 76–94), 4. Szlovákia 0 (0:4, 74–105)
Mindhárom csoport első két helyezettje, valamint a két legjobb harmadik jut a negyeddöntőbe. A 13 válogatottat számláló mezőny első nyolc helyezettje jut ki a jövő évi kontinensviadalra.

 

strandkézilabda Eb magyar női strandkézilabda-válogatott strandkézilabda Európa-bajnokság strandkézilabda
Legfrissebb hírek

Strandkézilabda Eb-selejtező: csütörtöktől Zágrábban szerepel a magyar női válogatott

Kézilabda
23 órája

Strandkézi: U17-es Eb-győztes a leányválogatott, a fiúk bronzérmesek

Utánpótlássport
2026.07.05. 20:47

Strandkézilabda-vb: A másodedző szerint a felkészülési torna hiányzott a magyar válogatottnak

Kézilabda
2026.06.29. 10:58

Strandkézilabda-vb: nyolcadik lett a magyar válogatott

Kézilabda
2026.06.28. 11:01

Strandkézilabda-vb: a hetedik helyért játszhat a magyar válogatott

Kézilabda
2026.06.27. 22:39

Strandkézilabda-vb: a magyar válogatott kikapott a horvátoktól a negyeddöntőben

Kézilabda
2026.06.27. 14:09

A címvédő és házigazda horvátok várnak a magyar válogatottra a strandkézilabda-vb-n

Kézilabda
2026.06.26. 13:22

Hajdu Balázs: Most játszottunk a legjobban

Kézilabda
2026.06.26. 11:57
Ezek is érdekelhetik