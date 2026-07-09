Strandkézilabda Eb-selejtező: a magyar női válogatott kijutott a kontinenstornára

Az európai szövetség honlapja szerint Pinizsi Zoltán szövetségi edző csapata délelőtt Szlovákia 2:0-s legyőzésével kezdte szereplését a horvát fővárosban. Nagy-Ágoston Nóra 20, Farkas Tekla 11, Hónig Hanga és Gaál Dorina 10-10 ponttal járult hozzá a sikerhez.

A magyarok délután Olaszországot is 2:0-ra verték, Farkas 14, Nagy-Ágoston 10, Pokrivtsák Bettina nyolc pontot szerzett. Mivel pénteki ellenfelük, Lengyelország is két győzelemmel kezdett, ez a két csapat már az első játéknapon biztosította negyeddöntőbe jutását, egyben kijutását a jövő évi, litvániai Európa-bajnokságra.

A magyar női válogatott 2013-ban és 2015-ben Európa-bajnok, 2019-ben ezüstérmes, legutóbb – tavaly – hetedik helyezett volt, a két évvel ezelőtti Eb-selejtező tornát pedig megnyerte.

A magyar férficsapat nem indult a zágrábi tornán, mert biztos résztvevője a 2027-es litvániai Európa-bajnokságnak.

STRANDKÉZILABDA EB-SELEJTEZŐ, ZÁGRÁB

CSOPORTKÖR, C-CSOPORT

Magyarország–Szlovákia 2:0 (21–19, 32–20)

Magyarország–Olaszország 2:0 (22–18, 23–16)

Pénteken játsszák

18.00: Magyarország–Lengyelország

Az állás: 1. Magyarország 4 pont (4:0, 98–73), 2. Lengyelország 4 (4:0, 101–77), 3. Olaszország 0 (0:4, 76–94), 4. Szlovákia 0 (0:4, 74–105)

Mindhárom csoport első két helyezettje, valamint a két legjobb harmadik jut a negyeddöntőbe. A 13 válogatottat számláló mezőny első nyolc helyezettje jut ki a jövő évi kontinensviadalra.