A magyar férfi és női rögbisek sem jutottak négy közé a chisinaui Eb-körben

A férfiak a torna második napján előbb a csoportkör utolsó fordulójában remek kezdés után kiváló játékkal 17–7-re kerekedtek a házigazda moldovai együttes fölé, csoportjukban pedig két győzelemmel és egy vereséggel hármas holtversenyben zártak, rosszabb pontkülönbségük miatt harmadikként. Így is továbbjutottak azonban a nyolc közé, a negyeddöntőben viszont csak az első félidőben tudták tartani a lépést az esélyesebb román gárdával (0–0), amely végül 17–0-ra nyert. A magyarok az 5–8. helyért játszhatnak vasárnap, első ellenfelük a monacói csapat lesz.

A női együttes szintén a házigazdákkal találkozott a csoportkör zárásaként, és úgy ért el 17–17-es döntetlent, hogy az ellenfél egyenlítést érő célja az utolsó pillanatokban esett. A női válogatott csoportjában két győzelemmel és egy döntetlennel másodikként zárt, a negyeddöntőben Georgiával mérkőzött meg. Jó kezdés után azonban magára talált az ellenfél – 7–0 után lett 7–22 –, és a végén hiába szereztek két célt a magyarok, az csak a szűk, 22–19-es vereséghez volt elég. Vasárnap így majd ők is az 5–8. helyért játszhatnak, méghozzá először azzal a Romániával, amelyet pénteken a csoportkörben 26-0-ra felülmúltak.

Az Eb végeredménye a két forduló összesítése után alakul ki, június elején a magyar női válogatott negyedik, a férfi hetedik lett a Makarskában rendezett első körben. A nemzetközi szervezet döntése értelmében a Trophy Eb első két helyezettje indulási jogot szerez az európai térség 2027-es, isztambuli olimpiai kvalifikációs tornájára.