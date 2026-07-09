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Európa-liga-selejtező: Vojvodina–Ferencváros 1–1

Várkonyi Bencével a soraiban nyert magabiztosan a Qarabag az El-selejtező nyitányán

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.07.09. 20:41
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Várkonyi Bence végig a pályán volt (Fotó: Qarabag)
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Európa-liga-selejtező Várkonyi Bence Qarabag El-selejtező
Az azeri Qarabag Várkonyi Bencével a soraiban 3–0-ra legyőzte hazai pályán az izlandi Vestrit a labdarúgó Európa-liga-selejtező első fordulójának odavágóján.

Várkonyi Bence július elején szerződött a ZTE-től a Qarabaghoz, és rögtön az első tétmeccsén a kezdőben kapott helyet, sőt, végig a pályán is maradt a védelem tengelyében a 24 éves hátvéd. Az azeriek első gólját az első fél óra végén Zakaria Sawo szerezte, majd a francia szélső, Abdellah Zoubir a szünet előtt növelte az előnyt. A 3–0-s végeredményt a jamaicai Renaldo Cephas állította be a 86. percben az izlandi másodosztályú Vestri ellen.

A nemzetközi porondon szinte minden évben szereplő Dinamo Kijev és Sheriff Tiraspol is csak gól nélküli döntetlent játszott otthon.

EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
Qarabag (azeri)–Vestri (izlandi, II.) 3–0
Dinamo Kijev (ukrán)–Universitatea Cluj (román) 0–0
Sheriff Tiraspol (moldovai)–Aluminij (szlovén) 0–0
20.00: Hajduk Split (horvát)–MSK Zilina (Zsolna, szlovák)
20.00: CSZKA Szófia (bolgár)–Derry City (ír)
20.00: Vojvodina (szerb)–Ferencvárosi TC (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
A visszavágókat július 16-án rendezik.

 

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