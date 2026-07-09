Várkonyi Bencével a soraiban nyert magabiztosan a Qarabag az El-selejtező nyitányán

Várkonyi Bence július elején szerződött a ZTE-től a Qarabaghoz, és rögtön az első tétmeccsén a kezdőben kapott helyet, sőt, végig a pályán is maradt a védelem tengelyében a 24 éves hátvéd. Az azeriek első gólját az első fél óra végén Zakaria Sawo szerezte, majd a francia szélső, Abdellah Zoubir a szünet előtt növelte az előnyt. A 3–0-s végeredményt a jamaicai Renaldo Cephas állította be a 86. percben az izlandi másodosztályú Vestri ellen.

A nemzetközi porondon szinte minden évben szereplő Dinamo Kijev és Sheriff Tiraspol is csak gól nélküli döntetlent játszott otthon.

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

Qarabag (azeri)–Vestri (izlandi, II.) 3–0

Dinamo Kijev (ukrán)–Universitatea Cluj (román) 0–0

Sheriff Tiraspol (moldovai)–Aluminij (szlovén) 0–0

20.00: Hajduk Split (horvát)–MSK Zilina (Zsolna, szlovák)

20.00: CSZKA Szófia (bolgár)–Derry City (ír)

20.00: Vojvodina (szerb)–Ferencvárosi TC (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

A visszavágókat július 16-án rendezik.