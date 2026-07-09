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Jet-ski Eb: Jászai Csongor futamgyőzelemmel kezdte a szezont

2026.07.09. 19:33
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Fotó: Magyar Jet-Ski Szövetség, archív
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jet-ski Európa-bajnokság Jászai Csongor jet-ski
Jászai Csongor a Ski GP4 kategóriában maximális pontszámmal megnyerte a jet-ski Európa-bajnokság idénynyitó fordulóját a portugáliai Mirában.

A hazai szövetség csütörtöki beszámolója szerint a magyar versenyző már az időmérő edzésen is a legjobb köridőt érte el, majd mindhárom futamot megnyerte, így győzelemre esélyesként állhat majd rajthoz a július közepén sorra kerülő hazai Eb-viadalon, illetve harcba szállt az összetett Eb-címért is.

A Ski GP3-as géposztályban Simon Gergő az időmérőn a harmadik helyen zárt, végül ötödikként fejezte be a hétvégét, a német származású, de magyar licenccel szereplő Michelle Dimov pedig ezüstérmet nyert a Runabout Ladies GP4-es kategóriában.

A magyarországi Eb-fordulót jövő péntektől vasárnapig rendezik Győrben és Győrzámolyban. A szövetség közleménye szerint a felnőttek mezőnyében többek között Kasza György, Cseke Mercédesz, Dósa Döme, Jászai Csongor, Simon Gergő, valamint a hosszú kihagyás után visszatérő Komonyi Lajos is vízre száll, Rátkai Milán pedig juniorévei után első alkalommal versenyez a felnőttek között. A junioroknál világbajnokságra kerül sor, itt Bohuslav Marvin két kategóriában is éremesélyesként áll rajthoz, mellette Rátkai Martin és Bíró Santos Noam is a dobogóért harcolhat.

A háromnapos esemény minden programja ingyenesen látogatható, jövő szombaton pedig Győr belvárosában, a Rába folyón látványos szabadstílusú bemutatót rendeznek a naplementében.

jet-ski Európa-bajnokság Jászai Csongor jet-ski
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