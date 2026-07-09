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Kézilabda: a szlovénokat is legyőzte az U20-as férfiválogatott az Eb-n

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2026.07.09. 20:33
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Az U20-as férfi kézilabda-válogatott a szlovénok elleni csoportmeccsét két góllal nyerte meg a romániai korosztályos Európa-bajnokságon.

A csehek 34–29-es legyőzése után

a szlovénokat 28–26-ra múlta felül

a magyar U20-as férfi kézilabda-válogatott a korosztály romániai Európa-bajnokságának második csoportmeccsén, ezzel vezeti az F jelű négyest és kiharcolta a középdöntőbe jutást.

A magyarok közül a 7 gólt jegyző Eklemovic Márkó volt a legeredményesebb játékos. A csoport másik találkozóján a lengyelek 30–22-re nyertek a csehek ellen.

Sótonyi László csapata szombaton 18.30-kor Lengyelország ellen lép pályára.

U20-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG, ROMÁNIA
Csoportkör, 2. mérkőzés
Magyarország–Szlovénia 28–26 (14–13)

A magyar válogatott Eb-kerete:
Kapusok: Balogh Ádám (FTC), Erdei Benedek (Balatonfüredi Kézilabda Akadémia), Várady-Szabó László (Veszprém Handball Academy)
Jobbszélsők: Szujó Zsombor (CYEB-Budakalász), Kucsera Máté (OTP Bank-PICK Szeged)
Jobbátlövő: Horváth Dávid (Budai Farkasok-Rév)
Irányítók: Apró Botond (Veszprém Handball Academy), Eklemovic Márkó (ETO University HT), Pintér Koppány (Veszprém Handball Academy),
Beállók: Furka Márton (OTP Bank-PICK Szeged), Mészáros Máté (LIQUI MOLY NEKA), Zakor Zalán (ETO University HT)
Balátlövők: Fazekas Máté (OTP Bank-PICK Szeged), Gazsó Péter (LIQUI MOLY NEKA), Vincze Péter (OTP Bank-PICK Szeged), Horváth-Garaba Ádám (FTC)
Balszélsők: Gáncs-Pető Máté (ONE Veszprém HC), Hoffmann Balázs (Szigetszentmiklósi KSK)

Szövetségi edző: Sótonyi László
Edző: Tombor Csaba
Kapusedző: Nahaj László
Erőnléti edző: Lattenstein Dániel

(Kiemelt kép forrása: MKSZ)

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