Kézilabda: a szlovénokat is legyőzte az U20-as férfiválogatott az Eb-n

A csehek 34–29-es legyőzése után

a szlovénokat 28–26-ra múlta felül

a magyar U20-as férfi kézilabda-válogatott a korosztály romániai Európa-bajnokságának második csoportmeccsén, ezzel vezeti az F jelű négyest és kiharcolta a középdöntőbe jutást.

A magyarok közül a 7 gólt jegyző Eklemovic Márkó volt a legeredményesebb játékos. A csoport másik találkozóján a lengyelek 30–22-re nyertek a csehek ellen.

Sótonyi László csapata szombaton 18.30-kor Lengyelország ellen lép pályára.

U20-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG, ROMÁNIA

Csoportkör, 2. mérkőzés

Magyarország–Szlovénia 28–26 (14–13)



A magyar válogatott Eb-kerete:

Kapusok: Balogh Ádám (FTC), Erdei Benedek (Balatonfüredi Kézilabda Akadémia), Várady-Szabó László (Veszprém Handball Academy)

Jobbszélsők: Szujó Zsombor (CYEB-Budakalász), Kucsera Máté (OTP Bank-PICK Szeged)

Jobbátlövő: Horváth Dávid (Budai Farkasok-Rév)

Irányítók: Apró Botond (Veszprém Handball Academy), Eklemovic Márkó (ETO University HT), Pintér Koppány (Veszprém Handball Academy),

Beállók: Furka Márton (OTP Bank-PICK Szeged), Mészáros Máté (LIQUI MOLY NEKA), Zakor Zalán (ETO University HT)

Balátlövők: Fazekas Máté (OTP Bank-PICK Szeged), Gazsó Péter (LIQUI MOLY NEKA), Vincze Péter (OTP Bank-PICK Szeged), Horváth-Garaba Ádám (FTC)

Balszélsők: Gáncs-Pető Máté (ONE Veszprém HC), Hoffmann Balázs (Szigetszentmiklósi KSK)



Szövetségi edző: Sótonyi László

Edző: Tombor Csaba

Kapusedző: Nahaj László

Erőnléti edző: Lattenstein Dániel

(Kiemelt kép forrása: MKSZ)