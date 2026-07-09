Az első 100-szorosok, 24. rész: csaknem elvitte a sztrájk a jubileumi meccset – Marcelo Balboa

Talán meglepő, de ma már tizenhét olyan labdarúgója van az Egyesült Államoknak, aki elérte a 100 válogatottságot. Az idei világbajnokságon társházigazda amerikai csapat látványosan bizonyította, hogy már abszolút komolyan kell venni. Az első 100-szoros amerikai válogatott „soccerista”, Marcelo Balboa viszont még abban a „Team USA-ben” játszott, amely először volt vb-házigazda 1994-ben, miközben a hatalmas országban még kevesen tudták, az európaiak futballját eszik-e vagy isszák. Volt már ugyan korábban egy profi korszaka a labdarúgásnak az Egyesült Államokban, de az 1994-es vb-rendezés idején nem működött profi liga, az MLS csak azt követően született meg. Mint a FIFA honlapján a mostani vb előtt megjelent cikkben Balboa visszaemlékezett: a keret 70 (!) százalékának a hazai torna előtt klubcsapata sem volt, a megelőző két évet a kaliforniai Mission Viejóban töltötték összetartó edzésekkel, de pluszvállalásként megállás nélkül járniuk kellett a televíziós műsorokat és sokszor nyilvános strandon edzeniük, hogy népszerűsítsék a sportágat. Maga Balboa is úgy várta a hazai vb-t 87-szeres válogatottként, hogy nem volt klubja…

Annak a vb-nek az amerikai csapatából a legtöbben feltehetően a rocksztár külsejű, loboncos hajú, rőt szakállú Alexi Lalasra emlékeznek, aki szintén majdnem eljutott 100 válogatottságig, ám megállt 96-nál. Az ő állandó társa volt a védelem közepén az argentin bevándorló családból származó Marcelo Balboa, aki a Kolumbia elleni csoportmeccsen kis híján a vb-történelem egyik legszebb gólját lőtte: jobbról érkező szöglet után látványos ollózó mozdulattal lőtt kapura, néhány centivel a jobb kapufa mellé.

A Balboa nevet az amerikai (sport)kultúrában elsősorban Rockyhoz, kitalált karakterű bokszolóhoz szokás kötni, de jól jellemzi a labdarúgó Balboát is, hogy „Iron Man”, vagyis „Vasember” volt a beceneve. Egyrészt ez rímelt a Sylvester Stallone által a filmvásznon megformált karakterre is, másrészt a játékstílusa révén is rászolgált, hiszen régi vágású, kemény védő volt – a szó legjobb értelmében. Egyébként az ellenfél kapuja előtt is elég határozott volt, hátvéd létére 127 válogatott fellépésén 13 gólt szerzett.

Guatemalavárosban, Guatemala ellen mutatkozott be a válogatottban 1988-ban. Az 1990-es olaszországi világbajnokság mindhárom meccsén játszott az akkor még igencsak lesajnált, nyeretlenül, 2–8-as gólkülönbséggel búcsúzó amerikai csapatban. 1994-ben azonban már továbbjutott csoportjából az együttessel, amelynek teljesítménye nagy elismerést váltott ki, miután a nyolcaddöntőben csak a későbbi győztes Brazília ellen esett ki (0–1). 1998-ban pedig az első amerikaiak között mondhatta el magáról, hogy háromszoros vb-szereplő labdarúgó.

A 100. válogatottságához majdnem pontosan egy évvel a hazai rendezésű vb után, 1995. július 8-án érkezett el egy Copa América-mérkőzésen Chile ellen az uruguayi Paysandúban.

Ez volt a második alkalom, hogy az egyébként az észak- és közép-amerikai zónához (CONCACAF) tartozó Egyesült Államokat meghívták a dél-amerikai kontinensbajnokságra. Az elsőn, 1993-ban még tökutolsó, 12. lett az USA, ezúttal viszont nagyot ment.

Pedig csaknem pályára sem lépett a tornán… Amilyen jó szakmai előjelekkel várta a Copa Américát (magabiztosan nyerte meg a négycsapatos US Cupot, amelyen Nigériát 3–2-re – Balboa szerezte a második gólt –, Mexikót 4–0-ra győzte le, Kolumbiával pedig 0–0-t játszott), olyan nagy botrány bontakozott ki a válogatott és az Egyesült Államok futballszövetsége (USSF) között. A játékosoknak azt ígérték, hogy a Copa América-szereplésért jóval jelentősebb szövetségi pénzdíjat kapnak, mint korábban, és egyenlő jutalmazásban részesül mindenki, függetlenül attól, hányszor volt addig válogatott. Már elrepült Uruguayba a keret, amikor kiderült, hogy a szövetség nem tartotta a szavát. A futballisták válságértekezletet tartottak a megbízott szövetségi kapitány, Steve Sampson és néhány kulcsjátékos – köztük Balboa – részvételével, majd sztrájkba léptek egy kedvezőbb megállapodás érdekében. Nem edzettek még az első meccs előtti napon sem, és felvetődött annak lehetősége is, hogy hazautaznak anélkül, hogy pályára lépnének. A tárgyalások rosszabbra fordultak, és olyan patthelyzet alakult ki, hogy Hank Steinbrecher, a USSF főtitkára azzal fenyegetőzött, az olimpiai együttest küldi el az A-csapat helyett a Copára. Érthető, hogy ebben a szituációban a szövetségnek nem az volt a legfontosabb, hogy milyen módon ünnepelje meg első 100-szoros válogatottját…

Ám az utolsó pillanatban megszületett a megállapodás, a szövetség engedett, a szinte felkészületlen amerikai csapat pedig pályára lépett Chile ellen, és Balboa 100. mérkőzésén 2–1-es győzelmet ért el. A csillagos-sávos együttes ezután – talán dacból is játszva – remekelt a torna folytatásában: csoportjában legyőzte 3–0-ra Argentínát is, csoportgyőztesként jutott be a negyeddöntőbe, amelyben 0–0 után tizenegyesekkel kiverte nagy CONCACAF-riválisát, Mexikót. Az elődöntőben is csak minimális különbséggel hajtott fejet Brazília előtt (0–1), végül negyedik lett, ami a 2016-os szerepléssel holtversenyben máig az USA legjobb helyezése a Copán.

Marcelo Balboa ugyan csak egy ideig volt részese a szép menetelésnek, mert a harmadik csoportmeccs, az Argentína elleni találkozó 15. percében megsérült, és a torna hátralévő részét ki kellett hagynia.

Utána még öt évig futballozott, mielőtt 2000. január 16-án a Pasadenában rendezett Irán elleni barátságos mérkőzés (1–1) után visszavonult a nemzeti csapattól.

(A következő részben: Bulgária – Boriszlav Mihajlov)

A SOROZAT TOVÁBBI RÉSZEI IDE KATTINTVA ELÉRHETŐEK!

Magyarország eddig háromszor mérkőzött meg az Egyesült Államok csapatával, kettő arra az időszakra esett, amikor Marcelo Balboa is válogatott volt. 1990-ben az Üllői úti barátságos mérkőzésen (2–0) nem szerepelt a vendégcsapatban, de az 1993. március 10-i összecsapáson ott volt Japánban a 110 ezer dollár összdíjazású Kirin-kupa-meccsen. A 30 ezer nézőt befogadó nagojai stadionban 15 ezren voltak kíváncsiak a kupa két külföldi résztvevőjére. A korabeli tudósítás szerint Jenei Imre szövetségi kapitány a görögök elleni vb-selejtezőre tervezett támadójátékot kívánta gyakoroltatni a csapattal, de a számításait keresztülhúzta, hogy Lőrincz Emilt a 37. percben kiállították. A második félidőre így a kapitány a csatárkettős két tagja, Kovács Kálmán és Kiprich József közül utóbbit visszavonta a középpályára. A Balboa irányította védelem állta a sarat, a mérkőzés 0–0-s döntetlennel végződött. A küldöttséggel tartott Japánba az MLSZ nemzetközi igazgatójaként Puskás Ferenc is, aki a Nemzeti Sportban így értékelte a találkozót: „A mieink támadtak többet, a bíró viszont pocsékul vezette a mérkőzést.” Kiprichet és Kovács Kálmánt megfogta az amerikai védelem

A amerikai válogatottsági örökranglista élmezőnye

1. Cobi Jones 164

válogatottság

2. Landon Donovan 157

3. Michael Bradley 151

4. Clint Dempsey 141

5. Jeff Agoos 134

6. MARCELO BALBOA 127 az amerikai válogatottsági örökranglista élmezőnye

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. július 4-i lapszámában jelent meg.)