Az angolok védőjét kétmeccses eltiltással sújtotta a FIFA

A Bayer Leverkusen 23 éves védőjét a Jesus Gallardóval szemben elkövetett szabálytalansága miatt állították ki, és automatikus egymérkőzéses eltiltást kapott.

Az angol szövetség fontolgatta a fellebbezést azok után, hogy Donald Trump amerikai elnök közbenjárására a házigazdáktól Folarin Balogun hasonló szabálytalanságért megítélt piros lap miatti eltiltását felfüggesztette a FIFA (sőt, még a brit parlamentben is szóba került az ügy), de végül nem intézkedtek. Talán abban bíztak, hogy Balogun esete precedenst teremt, de miután a FIFA felülvizsgálta Quansah szabálytalanságát, inkább súlyosbította az automatikus eltiltást.

Így Quansah szombaton nem játszhat Norvégia ellen, illetve Anglia továbbjutása esetén az elődöntőt is ki kell hagynia.