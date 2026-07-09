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Az angolok védőjét kétmeccses eltiltással sújtotta a FIFA

I. SZ.I. SZ.
2026.07.09. 19:49
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Jarell Quansah (jobbra) két meccset kapott – Balogun eltiltását is leüli... (Fotó: Getty Images)
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FIFA Anglia vb 2026 Jarell Quansah vb-hírfolyam eltiltás Folarin Balogun
A FIFA kétmérkőzéses eltiltással sújtotta Jarell Quansah-t, az angol labdarúgó-válogatott védőjét, aki a Mexikó elleni vb-nyolcaddöntőben kapott piros lapot.

A Bayer Leverkusen 23 éves védőjét a Jesus Gallardóval szemben elkövetett szabálytalansága miatt állították ki, és automatikus egymérkőzéses eltiltást kapott.

Az angol szövetség fontolgatta a fellebbezést azok után, hogy Donald Trump amerikai elnök közbenjárására a házigazdáktól Folarin Balogun hasonló szabálytalanságért megítélt piros lap miatti eltiltását felfüggesztette a FIFA (sőt, még a brit parlamentben is szóba került az ügy), de végül nem intézkedtek. Talán abban bíztak, hogy Balogun esete precedenst teremt, de miután a FIFA felülvizsgálta Quansah szabálytalanságát, inkább súlyosbította az automatikus eltiltást.

Így Quansah szombaton nem játszhat Norvégia ellen, illetve Anglia továbbjutása esetén az elődöntőt is ki kell hagynia. 

 

FIFA Anglia vb 2026 Jarell Quansah vb-hírfolyam eltiltás Folarin Balogun
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