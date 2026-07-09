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A Nemzetközi Öttusaszövetség feloldotta az oroszokat sújtó szankciókat

2026.07.09. 18:31
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Illusztráció: Getty Images
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öttusa orosz sportolók Nemzetközi Öttusaszövetség
A Nemzetközi Öttusaszövetség (UIPM) feloldotta az orosz sportolókkal szembeni összes szankciót – jelentette be Mihail Gyegtyarjov orosz sportminiszter újságírók előtt.

„Tegnap a röplabdázók világszövetsége engedte vissza csapatainkat a nemzetközi versenyekre, ma a Nemzetközi Öttusaszövetség oldotta fel az orosz sportolókkal szembeni összes szankciót, és ez a folyamat folytatódni fog” – mondta a tárcavezető, aki az Orosz Olimpiai Bizottság elnöke is.

Január végén az UIPM végrehajtó bizottsága úgy döntött, hogy a 19 év alatti orosz sportolók a szervezet égisze alatt zajló összes eseményen részt vehetnek, valamint használhatják zászlójukat és himnuszukat is. A felnőttkorosztályba tartozó orosz öttusázók viszont eddig csak semlegesként versenyezhettek.

Gyegtyarjov mostani bejelentése előtt kedden a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) átmenetileg felfüggesztette az Orosz Olimpiai Bizottság eltiltását, a sportági világszövetségekre bízva annak eldöntését, hogy visszaengedik-e saját versenyeikre Oroszország – valamint a 2022 óta tartó ukrajnai háborúban Moszkvát támogató Fehéroroszország – sportolóit.

 

öttusa orosz sportolók Nemzetközi Öttusaszövetség
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