Guzi Blanka és Erdős Rita is bejutott a fináléba az A-csoportból a budapesti vk-döntőn

Az öttusa-világkupadöntőre alapvetően nemenként 36-36 versenyző kvalifikálhatott a világkupa-ranglista alapján úgy, hogy egy nemzetből csak hárman-hárman indulhatnak. A nőknél Guzi Blanka a rangsor vezetőjeként harcolta ki a részvételt, az idén két világkupaversenyt (a kairói mellett a két héttel ezelőtti budapestit) is megnyerő versenyző áll jelenleg a világranglista élén is. Mellette Erdős Rita és Mészáros Emma szerzett indulási jogot, előbbi Guzival együtt versenyzett az A-csoportban, utóbbi a B-csoportban 14.30-tól kezdi meg a szereplést.

A világkupadöntőn nem rendeznek rangsoroló vívást, a táblavíváson az ágakat az öttusázók egyéves vívó-világranglistája alapján alkották meg. Erdős Ritának (5.) sajnos nem jött ki a lépés a német Cicelle Leh (12.) ellen, 5–0-val búcsúzott a 16 között, Guzi Blanka (9.) viszont két remek asszóval a legjobb négyig jutott. Türelmesen kezdett, és a jó pillanatokban támadott. A 16 között a cseh Karolína Krenková (8.) 2.45-tel az asszó vége előtt 2–2-re egyenlített, ám Guzi az utolsó másodpercen bevitte a döntő tust. A negyeddöntőben a török Ilke Özyüksel (1.) hét és fél másodperccel a vége előtt 1–1-re egyenlített, a maradék időben viszont Guzi kétszer is szúrt, és 3–2-vel ment tovább. A négy között Leh ellen is vezetett, de izgalmas csatában a német versenyző 5–4-re nyert, majd később a döntőben is a spanyol Laura Herediával szemben.

Ám hiába nyerte meg a vívást, az akadálypályán ő volt a leglassabb, esés nélkül zárt 49.09-cel, és visszaesett (végül búcsúzott is). Hárman végeztek 30 másodpercen belül, a két egyiptomi, Zejna Amer és Dzsana Attija, valamint a francia Mathilde Derval – a mieink nem vállaltak felesleges kockázatot, Guzi Blanka 33.96-tal lett ötödik, Erdős Rita 36.36-tal kilencedik lett a számban.

A 100 méteres gyorsúszást mindketten megpörgették, Erdős Rita megnyerte a második futamot, 1:02.31-gyel az ötödik időt tempózta (öt tizedmásodperccel megjavította egyéni csúcsát, míg a harmadik futamban szereplő Guzi Blanka 1:01.41-gyel a második lett – csak Valentina Martinescu ment be perc alá (58.55), az ebből származó pontok később igencsak kellettek a továbbjutáshoz a kombinált számban nem túl erős olasz versenyzőnek.

Az egyéniben kétszeres világbajnoki ezüstérmes Guzi Blanka éllovasként kezdhette meg a záró számot, hét másodperccel Attija előtt, míg a vb-bronzérmes Erdős Rita a 10. helyen három másodpercre követte a bejutó helyen kezdő Dervalt. Az első sorozatban mindketten rontottak – Guzit hárman is megelőzték, ám a DVTK kiválósága még ebben a körben visszaállt az élre, a további sorozatait villámgyorsan tudta le, a folytatásban pedig óriási előnyt alakított ki a közvetlen üldözőivel szemben is, akik bottal üthették a nyomát, Guzi csak az utolsó körben eresztett ki. Erdős még inkább beragadt az első sorozatban, 36 másodperc után hagyhatta csak el a lőteret, és átmenetileg négy helyet veszített, de futótempója jobb volt a közvetlen ellenfeleiénél, és már a második lövészet után felküzdötte magát a kilencedik, továbbjutó helyre. A többi sorozatával sem volt gond, az utolsó körben felkapaszkodott hetediknek, megelőzve a másodikként startoló Attiját, nem forgott veszélyben a továbbjutása.

ÖTTUSA

VILÁGKUPADÖNTŐ, BOK-CSARNOK

NŐK, ELŐDÖNTŐ

A-csoport

1. Guzi Blanka 1436 pont – továbbjutott

2. Esther Fernández (spanyol) 1433 – tj.

3. Mathilde Derval (francia) 1426 – tj.

…7. Erdős Rita 1421 – tj.

Később

B-csoport (14.30)